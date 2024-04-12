Политика

Александр Гончаренко принял участие в Координационном совете Союза представительных органов муниципальных образований России

В Ярославле прошёл Координационный совет Союза представительных органов муниципальных образований России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской Государственной Думе, в мероприятии принял участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

В ходе двухдневного визита участники обсудили приоритетные направления работы органов местного самоуправления по реализации задач, поставленных в Послании президентом Российской Федерации Федеральному Собранию на 2024 год.

«Мы понимаем, что наша главная задача - создавать комфортные условия для жителей городов. На заседании обсуждались вопросы, которые касались развития транспортной инфраструктуры, ремонта образовательных учреждений, уборки мусора, газификации. Говорили об оказании помощи семьям, в которых есть участники СВО. Постараемся выработать общие подходы по этим вопросам на практике», - рассказал Александр Гончаренко.

Отметим, мероприятие проходит ежегодно. В этом году оно состоялось в Ярославле, который впервые стал площадкой для заседания Координационного Совета Союза муниципалитетов России. Представители пятнадцати крупных городов собрались вместе, чтобы обменяться лучшим опытом. На площадке обсудили направления развития и способы улучшения системы местного самоуправления.

Добавим, важная роль в реализации президентской стратегии отводится местному самоуправлению, которое находится ближе всего к людям, хорошо знает их проблемы и потребности.