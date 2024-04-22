Политика

Депутат Людмила Ефимова: Гдовичи сделали правильный выбор в пользу преобразования в округ

На публичных слушаниях по вопросу преобразования Гдовского района в муниципальный округ приводили убедительные аргументы, и выбор жители сделали правильный. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала заместитель председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва, директор Гдовской средней школы Людмила Ефимова.

Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

«Я считаю, что итоги очень хорошие, потому что, во-первых, очень достойные были выступления всех, кто присутствовал. Убедительные доводы были доведены до населения по поводу того, насколько будет хорошо, если мы преобразуемся в округ. Поэтому я считаю, что результат, который показали публичные слушания, очень даже приятен, и правильно выбор сделан с нашими жителями», - отметила Людмила Ефимова.

Напомним, публичные слушания по вопросу преобразования в муниципальный округ прошли в Гдовском районе. 80% голосующих идею поддержали. Ранее жители четырех волостей на публичных слушаниях выступили «против» (Полновская волость, Спицинская волость, Добручинская волость, Плесновская волость).

Где-то мнения разделились. Например, в Самолвовской волости большинство «воздержалось». А в Чернёвской перевес противников реформы составил всего один голос.

В самом Гдове тогда голоса разделились 50/50.

Окончательное решение будет приниматься в ходе сессий в поселениях и на сессии Собрания депутатов Гдовского района.