Политика

Кандидатуру Игоря Романова рассмотрят на пост руководителя реготделения «Новых людей»

Кандидатуру экс-руководителя регионального отделения «Партии роста» Игоря Романова рассмотрят на пост нового руководителя регионального отделения партии «Новые люди». Об этом сообщил лидер псковских «Новых людей» Андрей Маковский в своем Telegram-канале.

«Кандидатура Игоря Романова будет рассмотрена на общем собрании регионального отделения партии в качестве секретаря регионального отделения. Молодец! Я и моя команда поддерживаем политического киллера», - написал Андрей Маковский.

Напомним, «Новые люди» официально объединились с «Партией роста». Официальном об этом объявили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Партии роста» Борис Титов на съезде «Новых людей», который прошёл 19 апреля в Москве.

Федеральный политсовет объединенной с «Новыми людьми» партии возглавил лидер «Партии роста» Борис Титов.

После объединения с «Партией роста» Бориса Титова «Новые люди» сохранили свое наименование.

Игорь Романов досрочно покинул должность председателя регионального отделения «Партии роста», он исключен из политсовета организации. ПЛН ранее прогнозировала, что Игорь Романов может возглавить областное отделение объединенной партии.