Политика

«Новые люди» и «Партия роста» объединились

Лидер «Партии роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенной с «Новыми людьми» партии. 19 апреля в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве проходит четвертый съезд партии «Новые люди». Председатель партии Алексей Нечаев заявил о юридическом объединении с «Партией роста».

«Мы создаем новый орган - федеральный политсовет (объединенной партии «Новые люди» - ред.)… Мы попросили Бориса Юрьевича (Титова - ред.) возглавить его, он согласился», - приводит слова Нечаева РИА Новости.

Лидер «Новых людей» отметил, что партии вместе работают эффективно, именно поэтому на съезде объединение закрепляется юридически.

Ранее сообщалось, что после объединения с «Партией роста» Бориса Титова «Новые люди» сохранят свое наименование.

Напомним, в Псковской области председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов досрочно покинул занимаемую должность и исключен из политсовета организации. По информации ПЛН, Игорь Романов может возглавить областное отделение объединенной партии.