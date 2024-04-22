«Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 апреля.
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
- Коррупционная волна: замминистра обороны задержан по подозрению в получении взятки, а замминистра культуры приговорили к 7 годам колонии за махинации;
- Поствыборная ротация: нужно ли увольнять губернаторов под влиянием общественного мнения?
- Парламентский час по «мусорной» теме: депутаты рекомендовали областному правительству сменить регоператора;
- Приступ вандализма: в Великих Луках неизвестные повредили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты;
- В Пскове собираются снести «Магеллан»: а что будет на его месте?
- А также: гдовский феномен на пути муниципальной реформы
- И анекдот с руководством обновленных «Новых людей» в Псковской области.
Политические темы прошлой недели ведущие обсудят с Максимом Костиковым.