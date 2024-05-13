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Политика

Александр Борисов: «Единая Россия» поддержит предложенные кандидатуры на посты вице-премьеров

13.05.2024 15:42|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» поддержит предложенные кандидатуры на посты вице-премьеров, сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. 

«Я уверен, что наша фракция поддержит предложенные кандидатуры на посты вице-премьеров. Во-первых, потому что мы этих людей знаем, и наша фракция признала работу правительства эффективной, поэтому вполне логично, что многие из доказавших свою эффективность министров стали вице-премьерами. Это и министр транспорта, и министр сельского хозяйства», - сказал Александр Борисов. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. 

«Мы знаем, что Денис Валентинович Мантуров стал вице-премьером и перестал быть министром промышленности и торговли. Мы знаем, что он является куратором нашей области, но я уверен, что Псковская область не будет брошена, и новое назначение придаст еще больше эффективности работе Дениса Мантурова», - добавил Александр Борисов. 

В минувшую субботу глава правительства Михаил Мишустин также внес в Госдуму предложения по новому составу кабинета министров. Сегодня на пленарном заседании депутаты рассматривали вопросы об утверждении кандидатов на должности вице-премьеров:

  •   Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  •   Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  •   Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  •   Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  •   Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  •   Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  •   Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  •   Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  •   Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  •   Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Теперь нижняя палата парламента должна обсудить кандидатов на посты глав ряда министерств.

В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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