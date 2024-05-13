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Политика

Рейтингомер: приговор Вилкову, отставка после отписки и убытки госмедиахолдинга

13.05.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

Здравия желаю! С вами ветеран информационных войн и наблюдатель за политическими битвами Господин Рейтингомер! Считаю, что только так, по-военному, должно приветствовать аудиторию сегодня, когда самая обсуждаемая тема — смена министра обороны. Будь наш рейтинг федеральным — тогда наверняка Шойгу, Белоусов и другие участники рокировки на политическом Олимпе получили бы свои плюсы и минусы.

 

Однако наше еженедельное обозрение по-прежнему посвящено делам региональным — так что, спускаясь с околокремлевских высот, начинаем оценивать активность псковских политиков, чиновников и других публичных персон. Как всегда, высказываемое здесь мнение — субъективное, шкала — пятибалльная, плюсы ставятся за активность, имевшую положительный эффект, а минусы — за поражения и ошибки.

-5 Константин Вилков

Самую низкую оценку -5 получает бывший руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. Подошла к завершению казавшаяся бесконечной судебная сага, связанная с обвинениями экс-политика в организации проституции и вымогательстве. Псковский суд приговорил его к четырем годам колонии. Приговор суровый — однако следует оговориться, что это только первая инстанция, так что почти наверняка точку ставить пока рано. Попутно отметим нелепую попытку представить Вилкова жертвой режима со стороны релокантов — бывших псковских журналистов, которых с подсудимым некогда связывали приятельские и коммерческие отношения.

-4 Дмитрий Иванов

Минус четыре ставим Дмитрию Иванову. Чиновник покинул пост руководителя областного комитета юстиции. Должность он занимал менее года — сел в кресло в июле 2023-го, сразу после ухода «долгожителя» Дома Советов Сергея Шерстобитова. Любопытно, что намедни господин Иванов попал в неприятную ситуацию из-за неумения грамотно общаться с прессой, когда на обычный запрос СМИ комитет юстиции ответил дежурной отпиской. История получила огласку, и вскоре после этого последовала отставка. Понятно, что «после» - не значит «вследствие», но так или иначе к «четвертой власти» надо относиться с уважением и не игнорировать установки губернатора, который не раз предостерегал подчиненных от написания отписок кому-то ни было.

-3 Ирина Федорова

Отрицательную оценку -3 получает руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Как следует из опубликованной бухгалтерской отчетности, госмедиахолдинг несет многомиллионные убытки - в частности, его структура, издающая районные газеты, получила убыток от продаж за 2023 год в размере более 40 миллионов рублей. В организации возросли управленческие расходы – их размер увеличился до 16 миллионов. Этот «аттракцион неслыханной щедрости» происходит на фоне постоянных косяков и ошибок сотрудников госСМИ, над профессиональными качествами которых откровенно смеются уже, кажется, все — начиная с коллег и заканчивая начальством.

-2 Петр Алексеенко

Двойку с минусом заносим в дневник первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко. Причина в явно запоздалой реакции псковских коммунистов на проведение второго этапа муниципальной реформы. Со стороны всё выглядело очень странно: сидели-сидели зюгановцы тише воды ниже травы, а потом неожиданно в полном соответствии с присказкой о махании кулаками после драки озвучили свою позицию «против». Еще при этом фактически солидаризировались с яблочниками, что не имело никакой политической целесообразности и, как намекают провластные телеграм-каналы, чревато для коммунистов негативными последствиями.

-1 Олег Брячак

-1 ставим председателю реготделения «Справедливой России» Олегу Брячаку. Для продолжателя депутатско-предпринимательской династии наступили не самые лучшие времена - о проблемах в бизнесе он рассказывает даже на сессиях областного парламента. Другой бы в этой ситуации использовал любую минуту и возможность для исправления ситуации, встреч с влиятельными персонами, работы со СМИ, укрепления позиций партии и своего места в ней. Но нет. Вместо всего этого эсер отправляется... в лес, где на него «нападают» грибы, а потом он еще отчитывается о «тихой охоте» в соцсетях — дескать, смотрите, тут «и сморчки и строчки», ах, какая радость.

0 Марина Чамкина

Нейтральную оценку 0 получает Марина Чамкина, назначенная временно исполняющей обязанности председателя областного комитета юстиции. С плюсами-минусами сменщице господина Иванова определимся позже, по результатам первых шагов на новом поприще, а пока лишь напомним, что она - руководитель с весьма солидным опытом. Продолжительное время работала первым заместителем начальника правового управления правительства области, в том числе курировала вопросы обеспечения работы мировых судей.

+1 Александр Хлопков

Плюс один заработал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Сотрудник аппарата полпреда президента России в СЗФО проявил открытость во взаимоотношениях со средствами массовой информации, впервые дал большое интервью в прямом эфире ПЛН FM и ответил на ряд вопросов по актуальной повестке, в том числе по темам борьбы с коррупцией, задач на перспективу и формата взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Особо отметим традицию ГФИ начинать рабочий день с просмотра сайта ПЛН - «чтобы быть в курсе основных событий региона».

+2 Александр Конашенков

Плюс два уходит в Гдов фермеру и депутату районного собрания от партии «Яблоко» Александру Конашенкову. Во многом благодаря его усилиям раунд борьбы яблочников и властей в рамках второго этапа муниципальной реформы оказался за представителями оппозиции. Таким образом, Гдовский район не вошел в число муниципалитетов Псковской области, которые в этом году будут преобразованы в округа. Напомним, что псковское «Яблоко» как и прежде выступает против проведения муниципальной реформы.

+3 Юрий Сорокин

Строчкой выше, на +3, расположился вице-спикер областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Во-первых, он подтвердил репутацию мужественного человека и умелого альпиниста - совершил восхождение на Эльбрус, а это 5642 метра над уровнем моря. Во-вторых, команда возглавляемого Юрием Сорокиным спортивного клуба Nordman победила в открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису. Что тут скажешь - так держать!

+4 Дмитрий Быстров

Плюс четыре заслужил глава Островского района Дмитрий Быстров. На минувшей неделе Остров стал центральной площадкой для церемонии зажжения Вечных огней по всей территории России. В преддверии Дня Победы Вечный огонь впервые зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. На торжественное мероприятие приехали ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их родственники, юнармейцы, местные жители и многие статусные гости.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую положительную оценку +5 получает первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Отмечаем высокую публичную активность сенатора от Псковской области и его очередной визит в регион. Кроме того, «Единая Россия» продолжает подготовку к своим традиционным праймериз — и, как отмечают политологи, в этих условиях влияние секретаря Генсовета партии усиливается. В очередном рейтинге ведущих политиков России Андрей Турчак вновь поднялся и впервые занял 9-е место.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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