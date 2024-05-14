Политика

Депутаты Великолукской гордумы соберутся на очередную сессию 17 мая

17-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 17 мая в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня сессии включены 12 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в решения Великолукской городской Думы «Об утверждении порядка и условий возмещения расходов, связанных со служебными командировками», «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании "Город Великие Луки"», «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате города Великие Луки».

Также они рассмотрят вопрос о назначении на муниципальную должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Великие Луки Н. А. Ефремовой, подведут итоги работы административной комиссии при администрации города Великие Луки за 2023 год, внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2022-2024 годы.