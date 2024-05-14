Политика

Число членов реготделения «Новых людей» увеличится до 15 человек - Игорь Романов

Число членов регионального отделения «Новых людей» увеличится до 15 человек. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Игорь Романов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На сегодняшний день тот ресурс членов, который был, так и остался. Количество неважно, это политическая структура. Вопрос не в количестве членов, вопрос в сторонниках. Официально на сегодняшний день в партии состоит около семи человек», - отметил Игорь Романов.

Те люди, которые вышли из «Партии роста», в которой было 11 человек, частично уже написали заявления на вступление в партию «Новые люди», остальные - в стадии написания, продолжил Игорь Романов. Но их кандидатуры пока не рассмотрены для включения в партию.

Игорь Романов пояснил, что в ближайшие месяцы количество членов партии увеличится до 15 человек.

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский дал определение кадровым и массовым партиям, отметив, что «Новые люди» - это новая партия, в ней нет «гонки за членство». Этим она и отличается от массовых партий.

«Семь человек - это универсальное число для управления политической и юридической структурой. Мы боремся за сторонников. Это партия нового типа, это система управления» , - добавил Андрей Маковский.