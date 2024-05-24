Политика

Александр Козловский: Праймериз «Единой России» завершится в 20.00

Меньше 10 часов остается до окончания предварительного голосования «Единой России», сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«По результатам голосования в Псковской области будет определен кандидат от партии "Единая Россия" для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5», - отметил Александр Козловский.

В праймериз участвуют 5 кандидатов: Роман Буслов, Наталья Веселкова, Алексей Гусаков, Анна Дмитриева и Дмитрий Михайлов.

Отдать голос за кандидата, который будет участвовать в Едином дне голосования-2024 от «Единой России», могут все зарегистрированные на PG.ER.RU избиратели до 20 часов по местному времени 26 мая.