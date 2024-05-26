Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом

«Единая Россия» остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В ЕДГ-2024 предстоит избрать глав 23 регионов, депутатов заксобраний в 13 субъектах РФ, двух глав административных центров и депутатов 21 городской думы. На предварительное голосование партии зарегистрировались более 22 тысяч кандидатов, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Средний конкурс составил почти 6 человек на место. Среди законодательных собраний наибольший интерес у нас зафиксирован на выборы в Московскую городскую думу – почти 10 человек на место. Высокий конкурс на голосовании в гордумы Элисты – 10 человек, Челябинске – почти 9, Иркутске – 7 человек на место», - отметил секретарь Генсовета.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечила индивидуальное сопровождение участников СВО на предварительном голосовании. Больше всего таких участников - в Севастополе, республиках Алтай и Крым, а также в Тыве и Тверской области, сообщил секретарь Генсовета.

«Ещё в прошлом году многие из ребят, которые вернулись с фронта, избрались депутатами разного уровня. И в этом году мы специально для них совершенствовали нашу процедуру, скорректировали требования к таким кандидатам. Уверен, что у ребят есть все шансы пополнить ряды нашего депутатского корпуса по итогам единого дня голосования в 2024 году», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, «Единая Россия» ожидает по итогам выборов существенное обновление депутатского корпуса. Только 15% тех, кто выдвинулся на электронное предварительное голосование (по основным уровням выборов - ред.) являются действующими депутатами, отметил секретарь Генсовета.

Напомним, в Пскове проходило предварительное голосование «Единой России» на довыборы депутата в Псковскую городскую думу по пятому округу. В праймериз участвовали следующие кандидаты: Роман Буслов (член партии), Наталья Веселкова (беспартийный), Алексей Гусаков (беспартийный), Анна Дмитриева (беспартийный), Дмитрий Михайлов (член партии).

22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.