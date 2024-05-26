Политика

«Единая Россия» подведет итоги праймериз на президиуме Генсовета партии 30 мая

Предварительное голосование «Единой России» завершено. В этом году в нем приняли участие около трех млн избирателей и более 22 тысяч кандидатов. Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале, окончательные результаты предварительного голосования утвердят на заседании президиума Генсовета 30 мая.

«С коллегами из регионов, где проходила процедура, подвели первые итоги. В сентябре пройдет масштабная избирательная кампания. В 23-х субъектах избираются главы, в 13-ти - депутаты заксобраний и 21 городская дума. В двух административных центрах пройдут выборы глав, в ряде регионов - довыборы в Госдуму и в большом количестве субъектов - в органы МСУ. Конкуренция традиционно высокая. В среднем конкурс на место - около 6 человек. В Москве он стал рекордным - 9,6 человек на место», - отметил он.

«Единая Россия» первая откликнулась на призыв президента о вовлечении участников и ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь, напомнил Андрей Турчак. «210 участников спецоперации стали кандидатами предварительного голосования. Больше всего их - в Севастополе, Республике Алтай, в Крыму, Тыве и Тверской области. Уверен, их имена мы увидим в числе депутатов по итогам сентябрьских выборов. Для таких кандидатов мы организовали специальные условия с отдельным сопровождением с самого начала предварительного голосования и до ЕДГ», - продолжил он.

Среди кандидатов - немало женщин (42%). Треть - молодые люди до 35 лет. Половина - беспартийные. «По итогам выборов в сентябре ожидаем серьезное обновление нашего депутатского корпуса. Только 15% кандидатов предварительного голосования по основным уровням выборов - действующие депутаты», - уточнил секретарь Генсовета «Единой России».

«Благодарю команды региональных исполкомов за подготовку и проведение процедуры. Отдельное спасибо - избирателям, которые приняли в ней участие и помогли нам определить тех кандидатов, кого партия выдвинет на выборы», - добавил Андрей Турчак.

Напомним, в Пскове проходило предварительное голосование «Единой России» на довыборы депутата в Псковскую городскую думу по пятому округу. В праймериз участвовали следующие кандидаты: Роман Буслов (член партии), Наталья Веселкова (беспартийный), Алексей Гусаков (беспартийный), Анна Дмитриева (беспартийный), Дмитрий Михайлов (член партии).

22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.