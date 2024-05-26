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Политика

Рейтингомер: новое «дело Грацкого», крайний за мусорный коллапс и декольтированная политреклама

27.05.2024 17:14|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. В отношении ранее заключенного под стражу чиновника, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, возбудили еще одно уголовное дело - по статье, предполагающей наказание за получение взятки в крупном размере. По версии следствия, Грацкий, помимо дорогостоящего авто и массажного кресла, получил от подрядчиков по муниципальным контрактам взятку в сумме 200 тысяч рублей за принятие работ по дорожному и дворовому ремонту. Санкция данной статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

-4 Александр Киселев

Тем временем в Москве, в Совете Федерации, губернатор Михаил Ведерников объявил о планах псковских властей разорвать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО. Ситуация в этой сфере была охарактеризована главой области как «отдельная боль», а деятельность регоператора получила от него крайне низкую оценку - дескать, в процессе мусорной реформы он подвел, не выполняет свои финансовые обязательства и т. д. Таким образом фиксируем публичную обструкцию и жесткую критику «Экопрома», который до последнего времени был неприкасаемым в заявлениях чиновников и публикациях госСМИ, а теперь ему досталось за «мусорный коллапс». Отмечая факт этой атаки, ставим руководителю компании Александру Киселеву минус четыре. Однако обращаем внимание, что проблема сложнее и одним регоператором, разумеется, не ограничивается.

-3 Ольга Татаринова

Минус три заносим в дневник руководителя управления проектной деятельности правительства области Ольги Татариновой. На совещании по реализации нацпроектов руководством было указано на низкий показатель кассового исполнения - всего 17,2%. По этому показателю Псковская область занимает третье место с конца в Северо-Западном федеральном округе, а раз так - «надо подтягиваться». Также на совещании в правительстве были отмечены две «нехорошие тенденции» при реализации нацпроектов в регионе: необоснованное изменение условий контрактов и дробление закупок.

-2 Петр Крупеня

Не так давно мы ставили руководителю следственного управления СК России по Псковской области Петру Крупене высокую положительную оценку и хвалили за активную борьбу с коррупцией, однако на минувшей неделе начальство обратило внимание на недостатки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на выявленные упущения в деятельности псковского следственного управления. Как следствие - ставим минус два. Справедливости ради отметим, что недостатки выявлены и у других территориальных следственных органов: это недостаточная активность в работе по расследованию преступлений в социально значимых сферах, длительные сроки следствия и иные процессуальные нарушения.

-1 Олег Брячак

Минус один получает председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. Пока политик-бизнесмен открывал купальный сезон и делился фото в соцсетях, его однопартийцы Оссовский и Иванов без руководителя разрабатывали стратегию избирательной кампании партии и вынесли информацию об этом в публичное пространство. При этом на официальном сайте областного отделения «Справедливой России» сообщение об этой встрече эсеров без Брячака подчеркнуто лишено упоминаний о каких-либо выборах. Вот такая странность. В целом создается впечатление, что главному псковскому эсеру стала неинтересна политическая деятельность, и он фактически самоустранился от нее.

0 Михаил Вяткин

Нейтральную оценку 0 ставим первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину. На прошедшем после отчетно-выборной конференции пленуме коммунист повторно избран руководителем районного отделения партии. При этом, судя по тематике сообщений на странице райкома в соцсетях и их содержанию, персеку Вяткину уже явно тесно в границах муниципального образования и в роли руководителя всего лишь местного отделения партии, душа просит выхода как минимум на региональный масштаб.

+1 Алеся Михачева

Плюс один получает депутат Псковской городской Думы, лидер волонтерского движения Алеся Михачева - естественно, за замеченную всеми креативную «декольтированную» рекламу праймериз «Единой России». На записанном и распространенном активисткой видеообращении адрес сайта предварительного электронного голосования был размещен поверх ее бюста, на что обратили внимание многие члены партии, да и беспартийные товарищи тоже. Тут хочешь - не хочешь заметишь адрес предварительного голосования. На это, видимо, и был расчет - так что реклама сработала - зачтено.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Во-первых, ведомое им отделение партии провело в городах и районах прием граждан в рамках всероссийской акции. В Псковской области на приемы пришли больше 30 человек, все обращения уже в работе, рассказал господин Минаков. Кроме того, намедни он встретился с участниками проекта «ЛДПР.Старт», рассказал юным о возможностях и перспективах, а также познакомил с активистами молодежной партийной организации.

+3 Анна Дмитриева

Строчкой выше, на +3, расположилась главный режиссер псковского Дома офицеров Анна Дмитриева. Известная в городе деятельница культуры шагнула в политику и победила по итогам праймериз «Единой России» на довыборах в Псковскую гордуму по округу №5. Напомним, что ранее его представляла Наталия Мельникова, вернувшаяся в областное Собрание, а до этого многие годы депутатом здесь был экс-глава Пскова Иван Цецерский. Понятно, что победа главрежа на праймериз - это еще не депутатский мандат, но серьезная заявка на то, чтобы в сентябре по итогам выборов получить кресло в городской Думе.

+4 Георгий Василевич

Плюс четыре получает директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Сегодня в Москве он участвовал в большой пресс-конференции, посвященной событиям, проектам и акциям к 225-летию со дня рождения Пушкина. А накануне Георгий Василевич стал одной из заметных фигур в центральном событии международного фестиваля «Интермузей»-2024 - церемонии вручения первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Со сцены хранитель Пушкиногорья проникновенно прочел ранние, ещё лицейские, стихи Пушкина о Тригорском. Отметим, что в этом году фестиваль проходит в новом формате - с особым размахом и сразу на семи площадках.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку +5 по совокупности факторов получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Во-первых, возглавляемая им рабочая группа по СВО в очередном докладе президенту Владимиру Путину представила новые имущественные и социальные гарантии для участников операции и их семей. Во-вторых, Андрей Турчак активно участвовал в Днях Псковской области в Совете Федерации и поддерживал делегацию во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и спикером областного Собрания депутатов Александром Котовым. В-третьих, «Единая Россия» провела по всей стране предварительное электронное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы - и, как уже заявлено, в сентябре произойдет значительное обновление депутатского корпуса.

Это был последний весенний обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся уже летом, 3 июня. Будьте здоровы и берегите себя!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Псковских региональных отделений партий «Единая Россия» и ЛДПР, Псковское областное Собрание депутатов, Telegram-канал Алеси Михачевой, социальные сети.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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