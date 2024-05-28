Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним главные итоги состоявшихся на прошлой неделе Дней Псковской области в Совете Федерации, ситуацию в сфере обращения с ТКО и ход муниципальной реформы в псковском регионе. Также внимание будет уделено предстоящему отчету губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием.

Задавайте свои вопросы Александру Котову по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.