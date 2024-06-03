Политика

Псковскому «Яблоку» отказано в проведении референдумов в пяти муниципальных округах

Псковскому региональному отделению партии «Яблоко» отказано в проведении референдумов в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, отказ связан с тем, что в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с инициативой о проведении местного референдума может выступить группа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом, а политическая партия не обладает правом выдвижения инициативы о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления.

Напомним, ранее уполномоченный представитель инициативных групп референдумов, заместитель председателя Псковского «Яблока» Яна Иванова подала в Избирательную комиссию Псковской области пять пакетов документов инициативной группы местных референдумов в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. На референдумы предлагалось вынести вопросы о прямых выборах глав преобразованных в округа районов и структуру органов местного самоуправления в каждом из округов.