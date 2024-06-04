Политика

Список кандидатов в Псковской области не будут снимать с выборов из-за опечатки

Новые избирательные нормы приняли депутаты регионального парламента на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно изменений, теперь ошибки или опечатки, допущенные в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельного кандидата, являются основанием для недопущения кандидата к участию в этой кампании. При этом весь список от партии снимать с выборов не будут.

Также в регионе установлен запрет на участие в областных и муниципальных выборах кандидатов, имеющих статус иностранного агента. К участию в выборах допускаются бывшие иноагенты, если они были исключены из реестра по решению суда.

Иноагенты и люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, теперь не могут быть доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов, избирательных объединений, а также не могут быть назначены наблюдателями. Причастным к деятельности экстремистской или террористической организации запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.

Устанавливается, что иностранные (международные) наблюдатели не осуществляют деятельность на региональных и муниципальных выборах.

Кроме того, сокращается срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения – данные можно публиковать сразу по окончании голосования на территории избирательного округа.