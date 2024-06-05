Политика

Пятый форум молодежных избирательных комиссий стартовал в Пскове

Пятый форум молодежных избирательных комиссий открылся в Пскове сегодня, 6 июня. Мероприятие проходит в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее Александра Елисеева

«Рад видеть знакомые лица, тех, кто неоднократно бывал на нашем форуме. И рад видеть тех, кто ни разу не приезжал. Мы рады приветствовать вас на нашей Псковской земле. Вы уже могли сфотографироваться у стены "Россия начинается здесь", она продублирована с инсталляции на набережной реки Великой у Псковского кремля. Поэтому помните, что Россия начинается здесь», - открыл форум председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он поблагодарил за помощь в организации и внимание к форуму председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Госдумы Александра Козловского.

В форуме принимают участие 92 представителя молодежных избирательных комиссий, молодежных организаций и вузов из 23 регионов России. Сегодня их ждут занятия «Избирательная система РФ: все не так, как вам рассказали», «Дистанционное электронное голосование. Теория и практика», «Современные вызовы для гражданского общества», а также интеллектуальная викторина «Взрыв мозга», тренинг «Я лидер» и тренировка по публичной защите проекта от экспертов «Росмолодежь. Гранты».

Во второй день, 7 июня, пройдет защита проектов в рамках грантового конкурса федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), практические занятия, обмен опытом и закрытие форума.