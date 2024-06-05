Участников форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа — Элла Памфилова

Участников Пятого форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа, отметила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в своем приветственном адресе к участникам форума, который открылся Пскове сегодня 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уже пятый год форум собирает на своей площадке активных, творческих, профессиональных представителей молодежных избирательных комиссий. В этом году делегаты из 23 регионов нашей великой страны примут участие в нашей насыщенной программе. Отрадно отметить, что для участников мероприятия созданы все возможности для содержательного профессионального общения, обмена идеями и полезными практиками, поиска ответов на внешние вызовы, с которыми сталкивается избирательная система сегодня. В эти непростые для России годы особенно важна консолидация нашего профессионального сообщества и самоотверженное служение интересам российского избирателя. Рассчитываю, что на полях форума состоится немало оживленных дискуссий, конструктивных обсуждений и полезных встреч», - зачитал приветствие Эллы Памфиловой председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.