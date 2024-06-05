Политика

«Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня.

Гость студии - руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов - высказал позицию псковских коммунистов по отчету губернатора Михаила Ведерникова, с которым он накануне выступил в региональном парламенте.

Также ведущий Александр Савенко обсудил с гостем студии задачи обкома КПРФ на старте нового электорального цикла и планы на сентябрьские выборы в Пскове и муниципальных округах.