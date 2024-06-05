Дмитрий Михайлов: У меня нет желания возглавить обком КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов не будет выдвигаться на пост первого секретаря обкома КПРФ. Об этом он сообщил в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Коммунист напомнил, что отчетно-выборные мероприятия, в результате которых будет определен новый первый секретарь обкома, пройдут в марте 2025 года. Партийцы собираются выдвигать на эту должность Петра Алексеенко.
Гость студии признал, что запрос на обновление КПРФ существует, однако персоны лидера партии Геннадия Зюганова это также не касается: «Я убежден, что Геннадий Зюганов на своем месте и успешно руководит партией. Я сторонник этих взглядов».