Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гости студии:
- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
- депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов;
- координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков;
- первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко;
- секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Виталий Федоров;
- председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.
Поговорим об избирательных кампаниях в муниципальных образованиях, задачах и актуальных вызовах для партий, проблеме кадрового дефицита и поиска кандидатов на выборы. В качестве модератора дискуссии выступит главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.