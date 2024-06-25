Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии:

- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

- депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов;

- координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков;

- первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко;

- секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Виталий Федоров;

- председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.

Поговорим об избирательных кампаниях в муниципальных образованиях, задачах и актуальных вызовах для партий, проблеме кадрового дефицита и поиска кандидатов на выборы. В качестве модератора дискуссии выступит главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил и средств массовой информации.