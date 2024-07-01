Рейтингомер: перестановки в правительстве и унесенные мусорным ветром

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.
Сегодня обозреваем последнюю неделю первого полугодия с ее обострившимся мусорным кризисом, кадровыми переменами в правительстве региона и стартом муниципальных выборов.
-5 Сергей Грахов
Самую низкую отрицательную оценку получает покинувший пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Произошло это в дни, когда в регионе зафиксирован третий за полгода мусорный коллапс.
Злые языки и вовсе говорят: в регионе жуткий кризис, и именно в этот момент «крысу бегут с тонущего корабля». Другие, глядя вслед ушедшему Грахову, переводят взгляд на его (до недавних пор) начальника — вице-губернатора Игоря Шатурного и задаются вопросом: мол, не пора ли попробовать ему себя на ином поприще — раз уж не выходит у этого мастера каменный цветок?
-4 Всеволод Козловский
-4 ставим бывшему депутату областного Собрания из Великих Лук Всеволоду Козловскому.
Во-первых, в отношении экс-руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах, возбуждены аж семь уголовных дел по заявлениям обиженных им персон. Во-вторых, вступило в законную силу государственное обвинение по уголовному делу в отношении Всеволода Козловского по факту клеветы.
-3 Дмитрий Ходас
Минус три получает бизнесмен Дмитрий Ходас. Суд прекратил уголовное дело в отношении обвинявшегося в сокрытии денежных средств гендиректора компании «Айс стим Рус» — резидента особой экономической зоны «Моглино». Произошло это в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
-2 Александр Колпаков
Минус два ставим предпринимателю, экс-депутату Псковского районного собрания Александру Колпакову.
Как отмечает близкий к областной власти Telegram-канал, «Колпаков мог бы сохранить позиции в качестве подрядчика, но слишком уж заметны его выкрутасы и неготовность к компромиссам. Очевидно, что теперь его участь быть героем показательной "казни" в назидание другим».
-1 Наталья Ильина
Минус один получает ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина.
ПсковГУ опустился на 271-273 места в категории «Лидеры образования» (снижение составило 626 баллов). Отрицательную динамику псковский универ показал и в разделе «Лидеры научных исследований» - 259-260 места, снижение на 136 баллов. По нескольким другим направлениям наблюдается положительная динамика. В сводном рейтинге ПсковГУ занимает 191-193 места.
0 Ксения Григорьева
Нейтральную оценку 0 получает Ксения Григорьева, назначенная временно исполняющей обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. Сменщица господина Грахова ранее работала советником заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного.
+1 Антон Минаков
Плюс один заслужил псковский региональный координатор Либерально-демократической партии России Антон Минаков. В Москве в стенах Госдумы он принял участие в расширенном заседании фракции ЛДПР на тему «Обеспечение безопасности детей в период летних каникул».
+2 Борис Елкин
Положительную оценку +2 получает глава города Пскова Борис Елкин. Так мы отмечаем решение муниципального управленца отложить свой отпуск из-за мусорного коллапса. По словам градоначальника, вместе с правительством Псковской области городское руководство сейчас ищет пути решения острой проблемы, которая актуальна для десятков тысяч горожан.
+3 Ольга Тимофеева
Строчкой выше, на плюс три, расположилась заместитель губернатора — куратор сферы культуры Ольга Тимофеева.
Вот и на прошлой неделе тысячи псковичей и гостей города стали участниками мероприятий ярмарки «Виноград» и зрителями фестиваля-марафона «Песни России» с Надеждой Бабкиной. А уже через несколько дней в Пскове пройдут ежегодный международный фестиваль «Западные ворота» и другие яркие события культурной жизни. Короче, шоу должно - и будет - продолжаться.
+4 Игорь Сопов
Плюс четыре получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. В настоящее время облизбирком активно готовится к муниципальным выборам (а в области пройдет более десятка избирательных кампаний, финиш придется на сентябрь).
+5 Александр Бастрыкин
Вопреки традиции, согласно которой в нашем рейтинге присутствуют в основном деятели регионального уровня, сегодня максимально высокую оценку получает федерал — руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
К сказанному можно относиться по-разному, но мы отмечаем сам факт активизации главного следователя страны, неожиданно ставшего самой цитируемой персоной недели.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР, Telegram-канал Александра Бастрыкина, социальная сеть «ВКонтакте».