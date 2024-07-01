Политика

Рейтингомер: перестановки в правительстве и унесенные мусорным ветром

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Сегодня обозреваем последнюю неделю первого полугодия с ее обострившимся мусорным кризисом, кадровыми переменами в правительстве региона и стартом муниципальных выборов.

Как всегда, оценки выставляем по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Сергей Грахов

Самую низкую отрицательную оценку получает покинувший пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Произошло это в дни, когда в регионе зафиксирован третий за полгода мусорный коллапс.

И хотя ни господин Грахов, ни региональная власть не увязывают уход с проблемами при вывозе отходов, но осадочек остался - и в публичной плоскости эта привязка есть.

Злые языки и вовсе говорят: в регионе жуткий кризис, и именно в этот момент «крысу бегут с тонущего корабля». Другие, глядя вслед ушедшему Грахову, переводят взгляд на его (до недавних пор) начальника — вице-губернатора Игоря Шатурного и задаются вопросом: мол, не пора ли попробовать ему себя на ином поприще — раз уж не выходит у этого мастера каменный цветок?

-4 Всеволод Козловский

-4 ставим бывшему депутату областного Собрания из Великих Лук Всеволоду Козловскому.

Мы о нем давненько не вспоминали, а у него, как говорится, жизнь бьет ключом — и всё по голове.

Во-первых, в отношении экс-руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах, возбуждены аж семь уголовных дел по заявлениям обиженных им персон. Во-вторых, вступило в законную силу государственное обвинение по уголовному делу в отношении Всеволода Козловского по факту клеветы.

Смотрите также Семь уголовных дел возбуждено в отношении экс-депутата Псковского областного Собрания

-3 Дмитрий Ходас

Минус три получает бизнесмен Дмитрий Ходас. Суд прекратил уголовное дело в отношении обвинявшегося в сокрытии денежных средств гендиректора компании «Айс стим Рус» — резидента особой экономической зоны «Моглино». Произошло это в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Однако следует учесть, что прекращение уголовного дела по данному основанию не является реабилитирующим основанием.

-2 Александр Колпаков

Минус два ставим предпринимателю, экс-депутату Псковского районного собрания Александру Колпакову.

Причина — в информационной атаке на него в провластных медиа и обещании страшных кар «владельцу полигонов», выведенному виновным в мусорном кризисе.

Как отмечает близкий к областной власти Telegram-канал, «Колпаков мог бы сохранить позиции в качестве подрядчика, но слишком уж заметны его выкрутасы и неготовность к компромиссам. Очевидно, что теперь его участь быть героем показательной "казни" в назидание другим».

-1 Наталья Ильина

Минус один получает ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина.

Возглавляемый ею вуз опустился по двум важным позициям в национальном рейтинге университетов.

ПсковГУ опустился на 271-273 места в категории «Лидеры образования» (снижение составило 626 баллов). Отрицательную динамику псковский универ показал и в разделе «Лидеры научных исследований» - 259-260 места, снижение на 136 баллов. По нескольким другим направлениям наблюдается положительная динамика. В сводном рейтинге ПсковГУ занимает 191-193 места.

0 Ксения Григорьева

Нейтральную оценку 0 получает Ксения Григорьева, назначенная временно исполняющей обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. Сменщица господина Грахова ранее работала советником заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного.

Пока никаких выводов относительно назначения не делаем, с плюсами-минусами не спешим. Посмотрим, как госпожа Григорьева проявит себя в новом качестве.

+1 Антон Минаков

Плюс один заслужил псковский региональный координатор Либерально-демократической партии России Антон Минаков. В Москве в стенах Госдумы он принял участие в расширенном заседании фракции ЛДПР на тему «Обеспечение безопасности детей в период летних каникул».

И не просто побывал на статусном мероприятии, а выступил с речью, в которой поднял важные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности детей в период летних каникул. Один из главных – проверка детского питания в лагерях.

+2 Борис Елкин

Положительную оценку +2 получает глава города Пскова Борис Елкин. Так мы отмечаем решение муниципального управленца отложить свой отпуск из-за мусорного коллапса. По словам градоначальника, вместе с правительством Псковской области городское руководство сейчас ищет пути решения острой проблемы, которая актуальна для десятков тысяч горожан.

+3 Ольга Тимофеева

Строчкой выше, на плюс три, расположилась заместитель губернатора — куратор сферы культуры Ольга Тимофеева.

Положительную оценку ей ставим за насыщенную событиями фестивальную афишу лета 2024 года.

Вот и на прошлой неделе тысячи псковичей и гостей города стали участниками мероприятий ярмарки «Виноград» и зрителями фестиваля-марафона «Песни России» с Надеждой Бабкиной. А уже через несколько дней в Пскове пройдут ежегодный международный фестиваль «Западные ворота» и другие яркие события культурной жизни. Короче, шоу должно - и будет - продолжаться.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. В настоящее время облизбирком активно готовится к муниципальным выборам (а в области пройдет более десятка избирательных кампаний, финиш придется на сентябрь).

Председатель комиссии встречается с партийцами, обращается к избирателям, просвещает и информирует. Как всегда Игорь Сопов максимально открыт для политических организаций и институтов гражданского общества, в том числе СМИ.

+5 Александр Бастрыкин

Вопреки традиции, согласно которой в нашем рейтинге присутствуют в основном деятели регионального уровня, сегодня максимально высокую оценку получает федерал — руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он является уроженцем Пскова — и на неделе не раз публично напомнил о своем происхождении. Но +5 глава Следкома получает, естественно, не за это, а за невиданную активность в публичной сфере и ряд резонансных заявлений на актуальные темы.

К сказанному можно относиться по-разному, но мы отмечаем сам факт активизации главного следователя страны, неожиданно ставшего самой цитируемой персоной недели.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР, Telegram-канал Александра Бастрыкина, социальная сеть «ВКонтакте».