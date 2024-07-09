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«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих

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«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих

«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих

Политика

«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали». С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже. Смотрите также «Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих