Политика

Депутат Госдумы от ЛДПР провел встречу с активом в Пскове

Псковскую область с рабочей поездкой посетил депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов, курирующий регион по линии партии. 12 июля он провёл встречу с активом в офисе Псковского регионального отделения ЛДПР, сообщается на сайте партии.

Фото: ЛДПР

Парламентарий обсудил с псковскими партийцами поставленные задачи на предстоящие в этом году муниципальные выборы, поделился своим опытом работы в политике и подчеркнул, что основой работы ЛДПР является постоянное прямое общение с людьми.

Напомним, в Псковской области в сентябре пройдет голосование на выборах по 13 избирательным кампаниям.