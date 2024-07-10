Политика

Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре

Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что среди действующих депутатов Псковского областного Собрания нет тех, кто способен составить конкуренцию Андрею Турчаку по уровню влияния. По мнению гостя студии, хорошим сенатором мог бы стать председатель регионального парламента Александр Котов, однако он уже занимает важный пост в областном Собрании.

«Сенатор должен быть из действующих депутатов Псковского областного Собрания, их у нас немного, всего 26. Соответственно, выбор невелик. Назвать конкретные фамилии я сейчас не могу, потому что ведутся консультации, обсуждения, есть много разных предложений, нюансов. Я надеюсь, что на сессии, которая будет в сентябре, кандидатура будет определена, она будет выставлена на голосование, и, если будет поддержана большинством депутатов, она будет делегирована в Совет Федерации для работы непосредственно в Совете Федерации. Но опять же, мы помним, что у нас есть действующий сенатор от Псковской области, сенатор от губернатора. Это Наумец Алексей Васильевич, он работает в Совете Федерации. Все вопросы, связанные с федеральным собранием, он со своей стороны тоже решает», – добавил Александр Братчиков.

Гость студии не исключает консультативное участие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в выборе будущего сенатора.