Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Магия слов и музыки
Господин Рейтингомер
«Банщикам» закон не писан?
экзотика агротуризм
вакансий хоть отбавляй
ENERGY кешбэк-игра
«Чистая вода» в Псковской области
модульный отдых
где в Пскове получить права
вкусное Пушкиногорье
Кабельный потенциал
творожные истории
обзор
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
чем полезен хоумстейджинг?
 
 
 
ещё Политика 10.07.2024 15:102 «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы 16.07.2024 15:280 Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре 16.07.2024 13:511 Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков 16.07.2024 09:270 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы. ВИДЕО 15.07.2024 17:280 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы 15.07.2024 09:230 Предприниматель представит «Яблоко» на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре

16.07.2024 15:28|ПсковКомментариев: 0

Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что среди действующих депутатов Псковского областного Собрания нет тех, кто способен составить конкуренцию Андрею Турчаку по уровню влияния. По мнению гостя студии, хорошим сенатором мог бы стать председатель регионального парламента Александр Котов, однако он уже занимает важный пост в областном Собрании. 

«Сенатор должен быть из действующих депутатов Псковского областного Собрания, их у нас немного, всего 26. Соответственно, выбор невелик. Назвать конкретные фамилии я сейчас не могу, потому что ведутся консультации, обсуждения, есть много разных предложений, нюансов. Я надеюсь, что на сессии, которая будет в сентябре, кандидатура будет определена, она будет выставлена на голосование, и, если будет поддержана большинством депутатов, она будет делегирована в Совет Федерации для работы непосредственно в Совете Федерации. Но опять же, мы помним, что у нас есть действующий сенатор от Псковской области, сенатор от губернатора. Это Наумец Алексей Васильевич, он работает в Совете Федерации. Все вопросы, связанные с федеральным собранием, он со своей стороны тоже решает», – добавил Александр Братчиков.

Гость студии не исключает консультативное участие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в выборе будущего сенатора. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай
Путин Владимир Владимирович Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Теги: #регион60 #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 57 человек
16.07.2024, 15:570 Зрелищные соревнования по спорту сверхлегкой авиации состоятся в Псковском районе 16.07.2024, 15:460 «Членам жюри поднадоело слушать грустные песни»: победительница «Битвы талантов» в Пскове дала советы по подготовке к кастингу 16.07.2024, 15:380 Место для выгула домашних животных оборудуют в себежском поселении Идрица 16.07.2024, 15:280 Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре
16.07.2024, 15:180 Без статуса 16.07.2024, 15:130 За полгода в результате ДТП в Псковской области погибли 46 человек 16.07.2024, 15:081 Александр Братчиков: Не могу сказать, что «Моглино» работает эффективно 16.07.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о безопасности на псковских дорогах
16.07.2024, 14:520 Две сборные экскурсии в день начнут проводить в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 16.07.2024, 14:430 Велосипедист из службы доставки столкнулся с автомобилем в Пскове 16.07.2024, 14:400 В отреставрированной звоннице псковского храма откроется выставка 16.07.2024, 14:300 Руководитель псковской студии Dance Family: «Битва талантов» — семейное место
16.07.2024, 14:200 Библиотеку ремонтируют в псковской деревне Большое Загорье 16.07.2024, 14:150 С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей 16.07.2024, 14:070 Аграрии в Псковской области заготовили свыше 30 тысяч тонн кормов 16.07.2024, 13:550 Арбитражный суд Псковской области опроверг фейк о привлечении их сотрудника к ответственности
16.07.2024, 13:511 Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков 16.07.2024, 13:440 «На халяве вытащить не получится»: руководитель Dance Family рассказал, как оценивают танцевальные номера в Пскове 16.07.2024, 13:320 «Прямая линия» с Путиным планируется зимой в совмещенном формате 16.07.2024, 13:310 Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в пресс-центре ПЛН
16.07.2024, 13:220 Проект об ограничении шумных работ для «управляек» внесли в Госдуму 16.07.2024, 13:150 Аиста-«экскурсовода» застал на Ворониче сотрудник Пушкинского заповедника 16.07.2024, 13:070 У гдовского фестиваля «Наше море» появилась первая песня 16.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым
16.07.2024, 12:550 До +31 градуса и грозы ожидаются в Псковской области 17 июля 16.07.2024, 12:440 За год санатории Псковской области приняли более 25 тысяч человек 16.07.2024, 12:330 Мать погибшего от рук отчима великолучанина в день убийства находилась дома 16.07.2024, 12:220 Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля
16.07.2024, 12:100 Более миллиона рублей выманили мошенники у доверчивых псковичей 16.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Битва талантов» 16.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 июля 16.07.2024, 11:590 Свыше 1 800 человек покусали клещи в Псковской области с начала года
16.07.2024, 11:490 Лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети показал МегаФон 16.07.2024, 11:450 10 дней дали подрядчику на завершение работ в великолукском сквере на улице Вокзальной 16.07.2024, 11:400 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах парламентского полугодия 16.07.2024, 11:370 Великолучанин зарубил своего пасынка топором и отправился за решетку
16.07.2024, 11:210 Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист при ОРВИ 16.07.2024, 11:150 Не стойте в очереди: записаться к врачу, получить справку можно онлайн 16.07.2024, 11:100 Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области 16.07.2024, 10:570 Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
16.07.2024, 10:490 Дачный дом сгорел в Новосокольническом районе 16.07.2024, 10:410 Четырем абонентам в Псковской области отключили газ из-за отсутствия договоров 16.07.2024, 10:320 Псковичка украла продукты и попалась росгвардейцам 16.07.2024, 10:260 «Беседка»: «Битва талантов-2024»
16.07.2024, 10:180 10 человек тушили горящий автобус Mercedes в Великих Луках 16.07.2024, 10:110 Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах из особого списка «Семейной ипотеки» 16.07.2024, 09:550 Мужчина в Порхове получил срок за избиение женщины на 8 марта 16.07.2024, 09:450 Житель Палкинского района опрокинул автомобиль в кювет и получил наказание
16.07.2024, 09:300 Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза 16.07.2024, 09:270 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы. ВИДЕО 16.07.2024, 09:151 Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания 16.07.2024, 09:000 15% россиян постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты - опрос
16.07.2024, 08:400 Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете 16.07.2024, 08:200 Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трех лет 16.07.2024, 08:000 Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее 16.07.2024, 07:400 Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии
16.07.2024, 07:200 В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам 16.07.2024, 07:000 Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области 15.07.2024, 22:000 Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024» 15.07.2024, 21:400 14 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области
15.07.2024, 21:200 Три причины увольнений сотрудников из компаний назвала карьерный консультант 15.07.2024, 21:000 Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам 15.07.2024, 20:400 Зарплатные запросы жителей Псковской области растут – аналитики 15.07.2024, 20:370 Альтернативный олимпийский вело-мотопробег стартует под Изборском
15.07.2024, 20:350 Девочкам до 12 лет в Пскове предлагают попробовать свои силы в футболе 15.07.2024, 20:310 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел МВД по Псковскому району 15.07.2024, 20:271 Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства приставов 15.07.2024, 20:050 Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом
15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации  15.07.2024, 19:380 Звезда псковского футбола стал помощником прокурора 15.07.2024, 19:270 Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте
15.07.2024, 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024, 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей 15.07.2024, 19:010 Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье 15.07.2024, 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru