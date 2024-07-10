Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» направит весь партийный ресурс на выборы главы Гдовского района

О выдвижении депутата Псковской городской Думы Ивана Мешкова в кандидаты на должность главы Гдовского района рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Гдовский район на сегодняшний день - один из самых пострадавших районов, к сожалению, предыдущий глава сложил полномочия. Мне тяжело судить о причинах, но это говорит, в первую очередь, о том, что главой района на сегодняшний день достаточно сложно работать в таком районе как Гдов, который граничит с Ленинградской областью и находится на некотором удалении от Пскова. Многие жители работают в Ленинградской области, подвержены влиянию либерального крыла Санкт-Петербурга, - сказал Александр Козловский.

Секретарь реготделения партии отметил, что в Гдове запущено достаточно много проектов по школам, по реконструкциям и по строительству. Большая работа ведется по очистным сооружениям.

«Но мы делаем все для того, чтобы эти проблемы решить. Сейчас назначены выборы, мы определились с кандидатом. Нас будет представлять Иван Александрович Мешков - известный всем человек во Пскове», - рассказал депутат.

Александр Козловский добавил, что выборы будут сложными.

«Мы всегда готовимся к борьбе, мы всегда готовимся к таким боевым действиям. В этот раз будет то же самое. То есть наша задача - отработать в этом округе, в этом районе. Мы будем помогать Ивану Александровичу. Весь наш партийный ресурс будет туда направлен, будем проводить встречи, будем утверждать свою программу, будем агитировать жителей Гдовского района проголосовать за нашего кандидата», - пояснил депутат.

Напомним, выборы состоятся 8 сентября.