Политика

«Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №3, генеральный директор ООО «Северо-Западная промышленная компания» Иван Мешков может стать кандидатом на выборах главы Гдовского района от «Единой России». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, сегодня проходит его встреча с активом партии.

Иван Мешков родился 19 июля 1981 года в городе Жодино Минской области (Белоруссия).

Окончил Псковский государственный политехнический институт, факультет «Государственное и муниципальное управление», специальность «менеджер» (бакалавр). Также учился в РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации на факультете «ИБДА по программе магистратуры «Деловое администрирование», специальность «Менеджмент» (магистр). Кроме того, закончил РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации, факультет «ИБДА по программе «Мастер делового администрирования (MBA)», специализация «Предпринимательство и управление компанией».

Трудовую деятельность начал в 1997 году матросом на земснаряде (машина по очистке и углублению русла рек). С 1999 по 2001 год проходил срочную службу. С 2001 года занимал управленческие должности.

С 2015 года - генеральный директор ООО «Северо-Западная промышленная компания». Компания выполняет работы по строительству зданий промышленного назначения, а также производит поставку и монтаж инженерного оборудования.

9-11 сентября 2022 года был избран депутатом Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (48,77%) от партии «Единая Россия».

Женат, трое детей.

Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

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Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября. При этом деньги на организацию выборов пока не выделены, по данному факту подано обращение в прокуратуру.

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С кандидатами на муниципальные выборы уже определились некоторые оппозиционные партии. В выборах главы Гдовского района собираются участвовать председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), местная жительница Жанна Романчук (ЛДПР), секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. КПРФ участие в выборах главы Гдовского района принимать не будет.