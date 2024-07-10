Политика

Александр Козловский: Цель оппозиции — дестабилизировать ситуацию

Об оппозиции в Псковской области, в том числе о ее деятельности в Гдовском районе, высказался депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оценивать действия коллег из оппозиции мне достаточно тяжело. Мне этим заниматься некогда. Единственное, что по той информации, которую я получаю и от вас, и из других медийных источников, я вижу, что там ничего не поменялось. То, что было в Новоржеве, то, что было в Пустошке - то же происходит и в Гдове. Цель какая? Дестабилизировать ситуацию, вывести ее из-под контроля. Сделать все, чтобы там ситуация была наименее управляема. И дальше как-то там отстаивать свои интересы», - поделился Александр Козловский.

Он отметил, что кардинальных предложений от оппозиции не поступало.

«Вот эти действия, которые происходят с их стороны, не приводят к каким-то конкретным результатам, которые идут на пользу району, на пользу гражданам», - подытожил депутат.