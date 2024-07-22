Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах выдвижения кандидатов на муниципальные выборы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Перед стартом избирательной кампании мы уже собирались с руководителями региональных отделений партий. Сегодня ведущий Александр Савенко продолжит разговор с ними и обсудит итоги первого этапа выборов - выдвижения кандидатов. Как он прошел? Удовлетворены ли партийцы его результатами? Столкнулись ли с какими-то проблемами на этом этапе?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: