Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах выдвижения кандидатов на муниципальные выборы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Перед стартом избирательной кампании мы уже собирались с руководителями региональных отделений партий. Сегодня ведущий Александр Савенко продолжит разговор с ними и обсудит итоги первого этапа выборов - выдвижения кандидатов. Как он прошел? Удовлетворены ли партийцы его результатами? Столкнулись ли с какими-то проблемами на этом этапе?
На эти и другие вопросы сегодня ответят:
Александр Братчиков - член регионального политического совета партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания;
Антон Минаков - координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания;
Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания;
Олег Брячак, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания;
Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа.