Политика

Игорь Романов: У нас с Андреем Маковским все прекрасно

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Собрания депутатов Печорского муниципального округа Игорь Романов в ходе круглого стола в в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил об активном участии лидера фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрея Маковского в выборной кампании.

«У нас с Андреем Андреевичем Маковским все прекрасно. Мы дополняем один другого, пока только притираемся, потому что в своей должности я официально нахожусь почти два месяца. На сегодняшний день попали как раз на период начала избирательной кампании», – сказал Игорь Романов.

Он отметил, что Андрей Маковский активно принимает участие в выборной кампании, и взаимодействие с рядом местных кандидатов - его работа.

«Он вел переговоры с ними, у него были договоренности, работа велась задолго до начала выборной кампании, когда я еще не был руководителем партии. Я не вижу никаких заминок, разногласий с ним», – заключил Игорь Романов.

Напомним, ранее в Пскове прошло объединение региональных отделений «Новых людей» и «Партии роста». Председателем регионального отделения остался депутат областного Собрания Андрей Маковский. А секретарем регионального отделения партии «Новые люди» был избран экс-ростовик Игорь Романов.