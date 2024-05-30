Политика

Игорь Романов официально зарегистрирован секретарем совета реготделения «Новых людей»

Игорь Романов официально зарегистрирован секретарем совета регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области.

На этом посту он сменил Тамару Новицкую, чьи полномочия прекращены. Соответствующие изменения сегодня, 30 мая, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Напомним, ранее в Пскове прошло объединение региональных отделений «Новых людей» и «Партии роста». Председателем регионального отделения остался депутат областного Собрания Андрей Маковский. А секретарем регионального отделения партии «Новые люди» был избран экс-ростовик Игорь Романов.