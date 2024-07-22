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Политика

Бывшему активисту КПРФ Поршневу отказали в регистрации кандидатом на выборах главы Гдовского района

28.07.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Бывшему члену Коммунистической партии Российской Федерации, военнослужащему по контракту Дмитрию Поршневу, выдвинутому «Партией социальной защиты», отказали в регистрации кандидатом на выборах главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии Гдовского района.

27 июля на очередном заседании комиссии были рассмотрены два вопроса по регистрации кандидатов на должность главы Гдовского района. Как ранее предполагала Псковская Лента Новостей, Дмитрию Поршнёву было отказано в регистрации.

Напомним, на предыдущих выборах главы Гдовского района в 2022 году компартия выдвигала Поршнева. Однако затем в обкоме решили снять его кандидатуру в связи с некими нарушениями, допущенными кандидатом в ходе кампании по выборам депутатов областного Собрания в 2021 году. Ранее скандально известный активист партии являлся помощником секретаря областного отделения КПРФ Дмитрия Михайлова.

Также был рассмотрен вопрос о регистрации в качестве кандидата на должность главы Гдовского района Евгения Васильева, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение политической партии «Яблоко».

«Васильев Евгений Геннадьевич 1967 года рождения имеет высшее образование, работает начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Гдовского района. Большинством голосов кандидатура была зарегистрирована в качестве участника избирательной кампании на досрочных выборах главы Гдовского района», - сообщили в ТИК. 

Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах ранее заявили восемь кандидатов.  

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Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко. 

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Теги: #Гдовский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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