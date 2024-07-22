Политика

Экс-активисту КПРФ Поршневу могут отказать в регистрации кандидатом на выборах в Гдове

Бывший член Коммунистической партии Российской Федерации, военнослужащий по контракту Дмитрий Поршнев, выдвинутый «Партией социальной защиты», может первым выпасть из предвыборной гонки в Гдовском районе. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников в органах власти, Поршнева могут не зарегистрировать в качестве кандидата по причине нарушения процедуры подачи документов и ошибок документах.

Территориальная избирательная комиссия Гдовского района уведомила кандидата о выявлении недостатков. В субботу, 27 июля, состоится заседание в ТИК. По данным ПЛН, Поршневу может быть отказано в регистрации.

Документы в избирательную комиссию за мужа подавала его супруга. Как стало известно ПЛН, она направила жалобы во все органы власти.

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Напомним, на предыдущих выборах главы Гдовского района в 2022 году компартия выдвигала Поршнева. Однако затем в обкоме решили снять его кандидатуру в связи с некими нарушениями, допущенными кандидатом в ходе кампании по выборам депутатов областного Собрания в 2021 году.

Отметим, что ранее скандально известный активист партии являлся помощником секретаря областного отделения КПРФ Дмитрия Михайлова.

Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах заявили восемь кандидатов.

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Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.