Политика

Рейтингомер: новый митрополит, первая жертва выборов и камбэк недели

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Дмитрий Поршнев

Самую низкую оценку минус пять ставим несостоявшемуся кандидату на пост главы Гдовского района Дмитрию Поршневу. Как и прогнозировала ПЛН, скандально известному экс-члену КПРФ, выдвинутому на выборы «Партией социальной защиты», отказано в регистрации кандидатом. Основанием послужили недостатки в документах, представленных в территориальную избирательную комиссию — причем, принесенных в избирком не лично им, а его женой, что уже само по себе не допускается. Так что, как и два года назад на предыдущих выборах, господин Поршнев - вне числа участников забега.

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре получает вице-губернатор Псковской области, куратор сферы жилищно-коммунального хозяйства Игорь Шатурный. Причина — в широко обсуждаемой в телеграм-каналах и социальных сетях теме допущенных региональным комитетом по строительству и ЖКХ нарушений при реализации федерального проекта «Чистая вода». Размышляя о последствиях заваленных в городах и районах социально значимых проектов, задаемся вопросами: не постигнет ли замгубернатора участь теперь уже бывшего руководителя комитета Сергея Грахова и не пора ли тут начинать обратный отсчет?

-3 Марина Егорова

Минус три заносим в дневник главы областного комитета по туризму Марины Егоровой из-за вновь обсуждаемой в публичном пространстве мутной истории с делегированием стороннему физическому лицу права ставить электронную подпись при заключении контрактов по госзакупкам. Как напоминают масс-медиа, еще в прошлом году этим делом занимались Управление федеральной антимонопольной службы и прокуратура, чиновницу оштрафовали. А на прошлой неделе взыскали деньги и с того самого физлица.

-2 Юрий Семенов

Минус два улетает в Порхов главе района Юрию Семенову. По постановлению прокурора области он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. Тут, как говорится, губит людей вода — око государево установило: в рамках федерального проекта «Чистая вода» администрацией района из 192,8 млн рублей израсходовано 186,8 млн рублей на строительство очистных сооружений водопровода в Порхове. Срок обязательств подрядчика по соответствующему муниципальному контракту истек. Однако до настоящего времени объект не введен в эксплуатацию. Реальное устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре области).

-1 Дарья Алейникова

Минус один ставим руководителю комитета по культуре администрации Пскова Дарье Алейниковой. Контролирующие органы обнаружили в работе возглавляемой ею структуры многочисленные нарушения - всё тут могло закончиться административными делами и штрафами. Но, к счастью для чиновницы, предложено ограничиться дисциплинарными взысканиями. Так что, можно сказать, легко отделалась.

0 Сергей Зуев

Нейтральную оценку ноль получает советник губернатора по вопросам качества жизни населения Сергей Зуев, который, как объявлено, будет исполнять обязанности регионального сервисного уполномоченного. Решение сформировать институт уполномоченных при губернаторе, которые будут курировать важные и стратегические для региона направления, принял Михаил Ведерников. Как обычно, в подобных случаях ограничиваемся констатацией факта и нейтральной оценкой.

+1 Сергей Пайст, Елена Полонская

Плюс один в этот раз получают сразу две персоны, совершившие своего рода камбэки. Это экс-руководитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области - компании «Экопром» Сергей Пайст. Он назначен исполняющим обязанности первого заместителя руководителя нового регоператора - компании «Экогрупп». Ну а экс-глава Пскова, советник губернатора Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области. Напомним, ранее она уже вела работу с вынужденными переселенцами из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР, решая вопросы их трудоустройства, социализации и адаптации.

+2 Антон Минаков

Плюс два по совокупности факторов получает региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Во-первых, на круглом столе в прямом эфире ПЛН FM он выглядел ярче и убедительнее других руководителей реготделений оппозиционных партий. Во-вторых, вместе с коллегами Минаков провел очередной прием граждан. Как сообщают в партии, все поступившие обращения приняты в работу депутатами, а самые тяжелые случаи постараются решить с помощью партийного юриста.

+3 Архиепископ Матфей

Плюс три получает архиепископ Печерский Матфей, назначенный главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений покинул Псковскую область и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года, после отъезда в Крым к новому месту служения митрополита Псковского и Порховского Тихона.

+4 Николай Козловский

Строчкой выше, на плюс четыре, расположился по итогам минувшей недели глава Великих Лук Николай Козловский. Муниципальный руководитель отчитался перед городской Думой, представил обстоятельный доклад о развитии южной столицы и получил поддержку коллег. Великолукские депутаты положительно отозвались о результатах работы главы города за 2023 год и приняли его отчет единогласно.

+5 Владимир Компаниец, Александр Терентьев

Максимально высокую оценку ставим сразу двум персонам — и обоим за прекрасные подарки Пскову в дни городских праздников. Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец получает +5 за открытый на Четырех углах мультимедийный фонтан, который, по определению губернатора, является символом современного Пскова. Яркое шоу в субботу собрало тысячи горожан и гостей региональной столицы. А в воскресенье в Пскове торжественно открыли парк аттракционов «Волшебная гора» с 50-метровым колесом обозрения — и тут отмечаем вклад инвестора и автора проекта Александра Терентьева. Отметим, что открытый парк — это только первый этап проекта, в дальнейшем здесь планируется открытие семейно-развлекательного комплекса с активити-зонами, кинотеатром, кафе и конференц-залом.

На этом всё. Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!