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Политика

Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ

06.08.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

604 избирателя в Псковской области зарегистрировались на дистанционное электронное голосование по состоянию на 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. 

При этом, численность избирателей, которые смогут принять участие в сентябрьских выборах, – 70 667 человек. 

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на портале Госуслуг 22 июля. Подать соответствующее заявление поможет робот-помощник Макс, размещенный на главной странице портала Госуслуг. Необходимо ввести в поиске «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить роль — «Избиратель». Робот-помощник переправит пользователя в раздел «Мои выборы».

Далее следует нажать на строчку «Проголосовать дистанционно» и подать заявление, заполнив все необходимые поля. Затем дождаться подтверждения. Уведомление придёт в личный кабинет. Подробная информация о сроках подачи заявления указана в личном кабинете на «Госуслугах».

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Псковская Лента Новостей подготовила сводную инфографику по выдвинувшимся кандидатам.

Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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