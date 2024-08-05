«Гонки по вертикали»: Стратегия за час, искусственный интеллект для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга». ВИДЕО

Фотофакт: Лошадницы оказывают услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет

За семь месяцев при пожарах в Псковской области погибли 45 человек

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 августа

Производство скота, птицы и молока выросло в Псковской области

Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове

«Кузница»: Катание на лошадях в центре Пскова — запретить нельзя оставить?