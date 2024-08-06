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«Гонки по вертикали»: Стратегия за час, искусственный интеллект для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Месяц до выборов. Что происходит в партиях и муниципалитетах, где в сентябре пройдет трехдневное голосование.

Трудности перевода. В работу правительства Псковской области интегрируют искусственный интеллект, как поясняется, для перевода с чиновничьего языка на человеческий.

С негативным поводом в федеральную повестку. В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след», проведены обыски.

По традиции начнем с главной темы, а это сейчас муниципальные выборы. Сегодня 6 августа, и это значит, до начала трехдневного голосования 6-8 сентября остается ровно месяц. Закон предвыборного жанра велит в этом месте ввернуть фразу про то, что предвыборная кампания набирает ход. Но, честно говоря, пока 13 избирательных кампаний соответствуют определению вялые и локальные - в этот раз большой общеобластной кампании нет, голосовать будут в ряде муниципальных образований - и на взгляд из Пскова кампании едва заметны. Тут как с тем сусликом из «ДМБ» - понятно, что он есть, но ведь не видно.

- Видишь суслика?

- Нет.

- И я нет. А он есть (из фильма «ДМБ»)

Короче, ничего особо выдающегося в районах пока не видно. Ну да - прошли этапы выдвижения и регистрации кандидатов, появляются какие-то первые вбросы чернушки про кандидатов, впереди месячник агитации и пропаганды, однако пока всё как-то совсем уж тихо и незаметно. Кампания «Единой России» весьма традиционна - всё в общем-то как всегда: программа - народная, кандидаты - победители праймериз, которых, правда, многие обозреватели в этом году даже не заметили, задачи - максимальные. Вопреки пессимистичным для них прогнозам, не вышибают с предвыборной дистанции яблочников. В ЛДПР бодрятся, снова рассчитывают обойти КПРФ в борьбе за второе место в общекомандном зачете.

Между тем коммунисты - эта, не побоюсь слова, «партия №2» и главная оппозиционная сила, как они сами себя называют, - демонстрируют, что они вообще вроде как не по этой части, не по выборам. В псковском обкоме даже не пытаются делать вид, что заточены на борьбу; что выборы в районах, на которых помимо прочего формируется муниципальный фильтр на следующую губернаторскую кампанию, им интересны. Если формулировать коротко, то позиция обкома КПРФ такова: нас и так всё устраивает.

Есть дела поважнее - 2 августа в День Воздушно-десантных войск с красными знаменами и флагом ВДВ выйти - это да, можем. В очередной раз сделать страшное лицо, изобразить решимость не дать снести памятник Ленину - это пожалуйста. А вот с избирательным процессом - хуже.

На выборах главы Гдовского района кандидата вообще не выставили, это притом, что там, так сказать, полный набор - от кандидата-единоросса, депутата Псковской гордумы Ивана Мешкова до эсера-казака Игоря Иванова и «вечного кандидата» Игоря Романова, теперь уже не от «Партии роста», а от «Новых людей».

Возвращаясь к разговору о коммунистах, отмечу: в паре вновь образованных муниципальных округов они так документы подали, что получили отказ в регистрации одномандатников. Словом, всё не слава богу.

Ну да не одни такие. Смотрим, что у других происходит. Там тоже до смешного доходит. «Справедливая Россия» в Пскове возвестила чуть ли не об историческом событии - встрече зарегистрированных кандидатов от партии с - я бы тут на вашем месте встал, если сидите - с «опытным политиком», лидером - далее у эсеров всё с большой буквы - «Псковских Справедливоросов» Олегом Брячаком.

Уже первое предложение отчета об этой аудиенции лично меня привело в недоумение - цитирую: «На встрече была разработана стратегия предвыборной кампании». Ну то есть: месяц с небольшим до выборов, уже кандидаты от этой партии выдвинуты и зарегистрированы, что-то там такое в своих районах делают. А тут - бац - на встрече (не знаю, за пять минут или за час) разрабатывают стратегию всей кампании, а потом еще и громогласно об этом объявляют.

- Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение что Вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

На этом в освещении избирательной кампании пока возьмем паузу. К разговору о муниципальных выборах мы будем возвращаться весь ближайший месяц, обязательно поговорим о кампаниях в Гдове и Пскове, где предстоит доизбрать депутата городской Думы по округу №5 вместо вернувшейся в областное Собрание Натальи Мельниковой, а пока к другим темам.

Подоспели новости из правительства региона - и вопреки обыкновению, не про какие-то заседания или кадровые перестановки, а про - ни много ни мало - внедрение в работу власти искусственного интеллекта.

Ну так-то это, конечно, новость «с бородой» - ранее СМИ сообщали про эти планы, но тут со ссылкой на ответственного чиновника прозвучали конкретные детали, к тому же было доходчиво объяснено, зачем это делается - разрабатываются несколько проектов, включая работу с документами и запросами граждан. Одним из них является инициатива под названием «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, переводя «чиновничий» язык на понятный для всех.

Далее цитата из выступления сотрудника правительства области. «У нас оцифрованы документы - вся переписка с 2010 года. Для того, чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую, есть идея - надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы и начинается у каждого свои требования. Положил задачу и система уже посмотрела - опыт коллег, нет ли конфликта и на выходе хороший документ, не содержит ошибок. Модерацию никто не отменял. Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же», - приводят слова управления цифрового развития правительства региона Виталия Рахманова СМИ. Было бы странно, если бы на эту тему не обратили внимание федеральные масс-медиа - они и обратили, от общественно-политического издания «Газета.Ру» до спортивного портала «Чемпионат». И подали именно под этим соусом: дескать, в Пскове внедряют искусственный интеллект, чтобы переводить язык чиновников на язык людей.

Ну что тут скажешь? Идея-то в основе внедрения интеллекта правильная, своевременная, как говорится, надо идти в ногу со временем и соответствовать вызовам. Но, с другой стороны, как-то странно пока выглядит: вместо того, чтобы перестроить работу бюрократов и заставить их не заниматься отписками, а говорить с гражданами на другом языке, просто внедряется по сути дела переводчик.

Отчего соцсети и наводняют шутки про появление интеллекта в Доме Советов и вспоминаются мемы.

- Правительство на другой планете живет (из фильма «Кин-Дза-Дза»).

Хотя так подумать - уж пусть лучше регион попадает в федеральную повестку со скорее забавными поводами - предметом для шуток, чем с такими, что мы наблюдали в последние дни. С одной стороны, публикуемые в федеральном центре рейтинги - от демографии до уровня инновационного развития региона - заставляют тяжело вздыхать: места Псковской области традиционно в нижней части списков, увы, дают мало оснований для оптимизма. С другой стороны, Псковскую область вспоминали в контексте расследования коррупционного дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и компании «Военторг» - здесь появился «псковский след».

Как сообщают масс-медиа, следствие полагает, что руководитель «Военторга», выступавшего в качестве «прослойки» между пищевым комбинатом и Министерством обороны вступил в сговор с соучастниками в ряде регионов страны, в том числе в Псковской области, чтобы заключить госконтракты на поставку пайков для армии. Как итог - некачественная еда по завышенной стоимости. Глава «Военторга» задержан по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. В Пскове по делу прошли обыски.

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Отмечу, что едва ли не каждый день федеральные СМИ пишут о каких-то новых деталях этого процесса - сегодня, например, про новые улики, в частности содержимое банковских ячеек, в которых хранились документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Имена владельцев ячеек не раскрываются. Ну то есть: сюжет получает развитие - и о сколько открытий чудных там может быть, одному следствию известно. Так что, продолжаем внимательно наблюдать. А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, обкома КПРФ и регионального отделения «Справедливой России - За правду»