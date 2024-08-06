Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без срока давности
карта отдыха и туризма
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Господин Рейтингомер
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
новый взгляд на бизнес
обзор
«Чистая вода» в Псковской области
Легкий пар: готовь баню летом
«Банщикам» закон не писан?
Другой век псковских аграриев
привлекательность работы на земле
гранты для фермеров
Жизненно важный онлайн
Александр Савенко Публикаций: 315
06.08.2024 17:190 «Гонки по вертикали»: Стратегия за час, искусственный интеллект для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга» 30.07.2024 15:350 «Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов 23.07.2024 18:130 «Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе 16.07.2024 16:280 «Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у Изборского холма 09.07.2024 16:030 «Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:379 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Стратегия за час, искусственный интеллект для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга»

06.08.2024 17:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Месяц до выборов. Что происходит в партиях и муниципалитетах, где в сентябре пройдет трехдневное голосование.
Трудности перевода. В работу правительства Псковской области интегрируют искусственный интеллект, как поясняется, для перевода с чиновничьего языка на человеческий.
С негативным поводом в федеральную повестку. В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след», проведены обыски.

По традиции начнем с главной темы, а это сейчас муниципальные выборы. Сегодня 6 августа, и это значит, до начала трехдневного голосования 6-8 сентября остается ровно месяц. Закон предвыборного жанра велит в этом месте ввернуть фразу про то, что предвыборная кампания набирает ход. Но, честно говоря, пока 13 избирательных кампаний соответствуют определению вялые и локальные - в этот раз большой общеобластной кампании нет, голосовать будут в ряде муниципальных образований - и на взгляд из Пскова кампании едва заметны. Тут как с тем сусликом из «ДМБ» - понятно, что он есть, но ведь не видно.

- Видишь суслика?

- Нет.

- И я нет. А он есть (из фильма «ДМБ»)

Короче, ничего особо выдающегося в районах пока не видно. Ну да - прошли этапы выдвижения и регистрации кандидатов, появляются какие-то первые вбросы чернушки про кандидатов, впереди месячник агитации и пропаганды, однако пока всё как-то совсем уж тихо и незаметно. Кампания «Единой России» весьма традиционна - всё в общем-то как всегда: программа - народная, кандидаты - победители праймериз, которых, правда, многие обозреватели в этом году даже не заметили, задачи - максимальные. Вопреки пессимистичным для них прогнозам, не вышибают с предвыборной дистанции яблочников. В ЛДПР бодрятся, снова рассчитывают обойти КПРФ в борьбе за второе место в общекомандном зачете.

Между тем коммунисты - эта, не побоюсь слова, «партия №2» и главная оппозиционная сила, как они сами себя называют, - демонстрируют, что они вообще вроде как не по этой части, не по выборам. В псковском обкоме даже не пытаются делать вид, что заточены на борьбу; что выборы в районах, на которых помимо прочего формируется муниципальный фильтр на следующую губернаторскую кампанию, им интересны. Если формулировать коротко, то позиция обкома КПРФ такова: нас и так всё устраивает.

Есть дела поважнее - 2 августа в День Воздушно-десантных войск с красными знаменами и флагом ВДВ выйти - это да, можем. В очередной раз сделать страшное лицо, изобразить решимость не дать снести памятник Ленину - это пожалуйста. А вот с избирательным процессом - хуже.

На выборах главы Гдовского района кандидата вообще не выставили, это притом, что там, так сказать, полный набор - от кандидата-единоросса, депутата Псковской гордумы Ивана Мешкова до эсера-казака Игоря Иванова и «вечного кандидата» Игоря Романова, теперь уже не от «Партии роста», а от «Новых людей».

Возвращаясь к разговору о коммунистах, отмечу: в паре вновь образованных муниципальных округов они так документы подали, что получили отказ в регистрации одномандатников. Словом, всё не слава богу.

Ну да не одни такие. Смотрим, что у других происходит. Там тоже до смешного доходит. «Справедливая Россия» в Пскове возвестила чуть ли не об историческом событии - встрече зарегистрированных кандидатов от партии с - я бы тут на вашем месте встал, если сидите - с «опытным политиком», лидером - далее у эсеров всё с большой буквы - «Псковских Справедливоросов» Олегом Брячаком.

Уже первое предложение отчета об этой аудиенции лично меня привело в недоумение - цитирую: «На встрече была разработана стратегия предвыборной кампании». Ну то есть: месяц с небольшим до выборов, уже кандидаты от этой партии выдвинуты и зарегистрированы, что-то там такое в своих районах делают. А тут - бац - на встрече (не знаю, за пять минут или за час) разрабатывают стратегию всей кампании, а потом еще и громогласно об этом объявляют.

- Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение что Вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

На этом в освещении избирательной кампании пока возьмем паузу. К разговору о муниципальных выборах мы будем возвращаться весь ближайший месяц, обязательно поговорим о кампаниях в Гдове и Пскове, где предстоит доизбрать депутата городской Думы по округу №5 вместо вернувшейся в областное Собрание Натальи Мельниковой, а пока к другим темам.

Подоспели новости из правительства региона - и вопреки обыкновению, не про какие-то заседания или кадровые перестановки, а про - ни много ни мало - внедрение в работу власти искусственного интеллекта.

Ну так-то это, конечно, новость «с бородой» - ранее СМИ сообщали про эти планы, но тут со ссылкой на ответственного чиновника прозвучали конкретные детали, к тому же было доходчиво объяснено, зачем это делается - разрабатываются несколько проектов, включая работу с документами и запросами граждан. Одним из них является инициатива под названием «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, переводя «чиновничий» язык на понятный для всех.

Далее цитата из выступления сотрудника правительства области. «У нас оцифрованы документы - вся переписка с 2010 года. Для того, чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую, есть идея - надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы и начинается у каждого свои требования. Положил задачу и система уже посмотрела - опыт коллег, нет ли конфликта и на выходе хороший документ, не содержит ошибок. Модерацию никто не отменял. Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же», - приводят слова управления цифрового развития правительства региона Виталия Рахманова СМИ. Было бы странно, если бы на эту тему не обратили внимание федеральные масс-медиа - они и обратили, от общественно-политического издания «Газета.Ру» до спортивного портала «Чемпионат». И подали именно под этим соусом: дескать, в Пскове внедряют искусственный интеллект, чтобы переводить язык чиновников на язык людей.

Ну что тут скажешь? Идея-то в основе внедрения интеллекта правильная, своевременная, как говорится, надо идти в ногу со временем и соответствовать вызовам. Но, с другой стороны, как-то странно пока выглядит: вместо того, чтобы перестроить работу бюрократов и заставить их не заниматься отписками, а говорить с гражданами на другом языке, просто внедряется по сути дела переводчик.

Отчего соцсети и наводняют шутки про появление интеллекта в Доме Советов и вспоминаются мемы.

- Правительство на другой планете живет (из фильма «Кин-Дза-Дза»).

Хотя так подумать - уж пусть лучше регион попадает в федеральную повестку со скорее забавными поводами - предметом для шуток, чем с такими, что мы наблюдали в последние дни. С одной стороны, публикуемые в федеральном центре рейтинги - от демографии до уровня инновационного развития региона - заставляют тяжело вздыхать: места Псковской области традиционно в нижней части списков, увы, дают мало оснований для оптимизма. С другой стороны, Псковскую область вспоминали в контексте расследования коррупционного дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и компании «Военторг» - здесь появился «псковский след».

Как сообщают масс-медиа, следствие полагает, что руководитель «Военторга», выступавшего в качестве «прослойки» между пищевым комбинатом и Министерством обороны вступил в сговор с соучастниками в ряде регионов страны, в том числе в Псковской области, чтобы заключить госконтракты на поставку пайков для армии. Как итог - некачественная еда по завышенной стоимости. Глава «Военторга» задержан по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. В Пскове по делу прошли обыски.

Отмечу, что едва ли не каждый день федеральные СМИ пишут о каких-то новых деталях этого процесса - сегодня, например, про новые улики, в частности содержимое банковских ячеек, в которых хранились документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Имена владельцев ячеек не раскрываются. Ну то есть: сюжет получает развитие - и о сколько открытий чудных там может быть, одному следствию известно. Так что, продолжаем внимательно наблюдать. А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, обкома КПРФ и регионального отделения «Справедливой России - За правду»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 62 человека
06.08.2024, 17:480 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии присвоили почетное наименование «Гвардейская» 06.08.2024, 17:450 Светофор отключат на пересечении улиц Ухтомского и Лермонтова в Великих Луках 7 августа 06.08.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 августа 06.08.2024, 17:390 В Псковском музее откроется выставка костюмов Натальи Шабельской
06.08.2024, 17:360 Предприниматели из Псковской области будут учиться на пляже 06.08.2024, 17:280 Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке губернаторов 06.08.2024, 17:190 «Гонки по вертикали»: Стратегия за час, искусственный интеллект для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга» 06.08.2024, 17:170 В Локнянском округе 75-летний водитель УАЗа съехал в кювет и погиб
06.08.2024, 17:140 Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём Железнодорожных войск РФ 06.08.2024, 17:030 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов. ВИДЕО 06.08.2024, 16:580 Самозанятые в Псковской области с начала года заплатили более 120 млн рублей налогов 06.08.2024, 16:530 Памятник Невскому и бюст погибшему на СВО священнику планируют установить в Пскове
06.08.2024, 16:472 Очередной потоп случился в Пскове после сильного дождя 06.08.2024, 16:351 344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области 06.08.2024, 16:230 Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян 06.08.2024, 16:070 Пьяный водитель скутера въехал в инвалида на велосипеде в Пскове
06.08.2024, 16:030 Интернет-акцию «Хожу в русском» запустят в Псковской области 06.08.2024, 15:420 Производство бумажных изделий выросло пости на 40% в Псковской области 06.08.2024, 15:332 Администрация прорабатывает форматы взаимодействия с псковскими коневладельцами 06.08.2024, 15:250 «Терем-теремок» и «Колобок» оказались любимыми сказками юных псковичей — исследование
06.08.2024, 15:130 Велосипедист сломал челюсть в результате ДТП на улице Советской Армии в Пскове 06.08.2024, 15:010 Чудотворная икона Божией Матери «Казанская» прибудет в Псков 16 августа 06.08.2024, 14:550 Почему в межрегиональных соревнованиях среди инвалидов в Пскове не участвуют профессионалы, ответил судья 06.08.2024, 14:492 Ботанический сад в Пскове может стать новым местом для катания на лошадях
06.08.2024, 14:480 Миномётную мину обнаружили вблизи островской деревни Немоево 06.08.2024, 14:370 Соискатели стали быстрее находить работу – аналитики 06.08.2024, 14:290 Первой премьерой нового театрального сезона в Пскове станут «Маленькие трагедии» 06.08.2024, 14:250 Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ
06.08.2024, 14:190 Елена Тимашова: Правительство поддерживает создание советов ТОСов 06.08.2024, 14:080 Почему для катания на лошадях выделили скверы на улице Западной и Сиреневом бульваре, пояснил Андрей Ульянов 06.08.2024, 14:040 Искусственный интеллект в работе с персоналом будет использовать МегаФон 06.08.2024, 13:560 Жители псковской Черехи засаживают придомовые территории пионами и лилиями
06.08.2024, 13:460 ТОСы в Псковской области стали значимой единицей управления территорией – Елена Тимашова 06.08.2024, 13:300 В Пскове упорядочат движение транспорта с улицы Звёздной на перекрёстке с улицей Труда 06.08.2024, 13:160 Частный дом горел на Запсковье из-за проблем с электропроводкой 06.08.2024, 13:080 Депутату Антону Минакову отказали в запрете парковки транспорта у гостиницы «Колос» в Пскове
06.08.2024, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о катании на лошадях в центре Пскова 06.08.2024, 13:000 Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах 06.08.2024, 12:460 Псковская область заняла 69-е место в рейтинге инновационного развития регионов 06.08.2024, 12:441 Жителя Пскова обокрали в новом парке аттракционов
06.08.2024, 12:400 В Пскове запретят парковку транспорта на участке Октябрьского проспекта 06.08.2024, 12:320 Завод «Титан-Полимер» начал отгрузку крупных партий БОПЭТ пленки с новым покрытием 06.08.2024, 12:270 За семь месяцев при пожарах в Псковской области погибли 45 человек 06.08.2024, 12:162 Лариса Семашко оставила пост руководителя Туристского информационного центра Псковской области
06.08.2024, 12:074 Фотофакт: Лошадницы оказывают услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет 06.08.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов 06.08.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 августа 06.08.2024, 11:530 Производство скота, птицы и молока выросло в Псковской области
06.08.2024, 11:480 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 06.08.2024, 11:330 «Кузница»: Катание на лошадях в центре Пскова — запретить нельзя оставить? 06.08.2024, 11:230 Житель Палкино заплатит штраф за распитие самогона с подростками 06.08.2024, 11:180 Пытавшийся подкупить следователя для встречи с братом пскович отделался штрафом
06.08.2024, 11:120 До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 7 августа 06.08.2024, 11:040 Изборское «Счастье» 06.08.2024, 10:580 Цены на свеклу в Псковской области выросли почти в два раза 06.08.2024, 10:540 Появились фотографии сгоревшего в Пскове автобуса
06.08.2024, 10:440 Светофор отключат на пересечении проспекта Ленина и улицы Зверева в Великих Луках 06.08.2024, 10:372 Цены на авиабилеты эконом-класса выросли более чем в три раза в Псковской области 06.08.2024, 10:330 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов 06.08.2024, 10:280 Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов стартовал в Пскове
06.08.2024, 10:241 Оператор нарколаборатории нашел вакансию по интернету: как и чем его соблазнили, и при чем тут привидения с украинским говором 06.08.2024, 10:211 Мучительное искусство 06.08.2024, 10:140 Судимого опочанина заключили под стражу по подозрению в убийстве сожительницы 06.08.2024, 10:112 Зарплата псковичей с учетом индекса потребительских цен выросла почти на 14%
06.08.2024, 10:030 Каждый третий пскович получал джоб-оффер от потенциального работодателя — опрос 06.08.2024, 10:000 Горячую воду в Дедовичах отключат с 12 по 25 августа 06.08.2024, 09:420 Псков вошел в десятку популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом 06.08.2024, 09:301 Российские ученые создали первого робота-грузчика
06.08.2024, 09:150 Псковские педагоги повышают квалификацию по воспитательной деятельности в Артеке 06.08.2024, 09:000 Создавшему нарколабораторию мужчине в Псковской области грозит пожизненное заключение 06.08.2024, 08:400 В Госдуме предложили увеличить финансирование льгот для соцработников 06.08.2024, 08:200 Названы три самых полезных сухофрукта
06.08.2024, 08:000 Попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13%  06.08.2024, 07:400 Специалист объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка 06.08.2024, 07:200 Эксперты назвали самую кибератакуемую отрасль в России 06.08.2024, 07:000 Выдачи льготной ипотеки в июле упали на 67%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru