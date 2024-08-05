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Политика

«Дневной дозор»: почему россиянам американские выборы интереснее отечественных?

08.08.2024 14:36|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему заинтересованности россиян в избирательной кампании на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Не первый год социологи и политологи отмечают повышенный интерес российских граждан к освещению и обсуждению выборов в США. Не секрет, что в наше время информация о президентской гонке в Америке выходит на всех федеральных телеканалах, печатается в крупных газетах, освещается в электронных СМИ. Де-факто конкуренция между Дональдом Трампом и Джо Байденом (и сменившей его Камалой Харрис) всё время находится в центре внимания россиян. 

На этом фоне Всероссийский центр исследования общественного мнения даже провёл опрос. Его результаты показали, что избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян. В целом интересуются ею 63% респондентов — активно следят 12% жителей страны, а каждый второй (51% опрошенных) делает это время от времени. 

Нужно сказать, что эти результаты заинтересовали политологов. Некоторые из них заговорили о том, что российскому обществу сейчас вообще больше интересны выборы в Америке, нежели в России. Люди якобы живо интересуются и противостоянием американских кандидатов, и их публичными дебатами, и разными политтехнологическими ходами команд, и тем, кто кого из потенциальных президентов США поддерживает. Подобного интереса к российскому выборному процессу, уверяют политологи, среди россиян нет. 

И дело здесь, возможно, в некоем кризисе партийно-политической системы в нашей стране. «Выборы у нас предсказуемые, результат заранее понятен», - рассуждают люди. Но только ли в этом ли причина? О том, почему россияне больше следят за выборами за рубежом, сегодня в программе «Дневной дозор».

За выборами в Америке следят жители многих стран, не только россияне — отметил Валерий Гарбузов — историк, политолог, экс-директор Института Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академии наук. По его словам, жители нашей страны проявляют интерес сразу по нескольким причинам: потому, что люди понимают, что сейчас, хотя Китай и составляет конкуренцию Америке, США «удерживает мировое лидерство по целому ряду параметров — и экономических, и геополитических». А ещё, потому что россияне, уверен собеседник, осознают значимость избирательного процесса за границей, где выборы у них не носят характер референдума о доверии.

Есть и другие причины… Интерес объясняется отчасти тем, что в Америке выборам президента сопутствует общественная дискуссия.

«В течение более чем года избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки происходит широкая общественная дискуссия по всем проблемам, которые волнуют американское общество. В основном по внутренней политике, по медицине, здравоохранению, образованию, социальному обеспечению, политическим вопросам. Ни в одной стране мира так долго не обсуждают проблемы, которые накопились за 4 года или меньше, за 3,5 года. А Америка делает это. Американцы считают, что это очень полезно. Американцам не все равно, кого избирать. В некоторых странах избирательные процедуры играют формальную роль. От того, кого изберут, мало что зависит. Это там, где избирательные процедуры остаются просто процедурами, но никак не влияют на политический процесс. Там, где монополизировано политическое поле, там, где практически зацементирована политическая конкуренция и ее нет, там, конечно, к собственным выборам такого внимания нет. Я думаю, что Россия принадлежит к таким государствам».

Результаты выборов в Америке интересны россиянам, потому что от этого зависит геополитическая ситуация в мире и развитие отношений с нашей страной — согласился экс-руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Илья Стрелков. Он также отметил, что Трамп, например, ближе России. И потому многие сейчас надеются на то, что именно он победит в президентской гонке, как уже делал это однажды. Но даже на фоне сказанного Илья Стрелков не согласился с тем, что россиян американские выборы интересуют больше, чем отечественные.

«Понятное дело, что тот же самый Байден, который отказался от гонки и выглядел просто как невменяемая марионетка, мумия, куча мемов про него смешных. Поэтому он в принципе и сошел с дистанции, отказался от участия в избирательной кампании. Поэтому это очень важно для нас, какой именно президент будет управлять одной из, так скажем, могучих стран в мире. Как мы будем дальше взаимодействовать и коммуницировать с этой страной и с руководителем, который будет избран. И второй вопрос по поводу того, что внимания чуть больше, чем к нашим выборам. Я здесь не согласен. У нас прошли выборы президента. Вы знаете, они были конкурентные, интересные, была интересная агитация, было много кандидатов. А в Америке будет всего лишь два кандидата, от двух партий, и в принципе они не такие уж и интересные для нас. Может быть, там более яркая агитация идет, потому что это исторически сложилось. И в этом плане у них, конечно, работают громадное количество политтехнологов, штабов, и мы видим интересные ролики, поэтому, может быть, сначала кажется, что они более привлекательные. Но на самом деле это не так».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов признался, что «по долгу службы» отслеживает информацию, касающуюся выборов в разных странах. На этом фоне он напомнил, что система выборов в Америке совершенно иная. Однако сравнить «отдельные подходы по планированию кампаний и работе с избирателями» всё-таки удаётся. К слову, «высокий и живой интерес» россиян к выборам в США Игорь Сопов подверг сомнению, сославшись на то, что за последнее время не получал ни от кого из окружающих вопросов на этот счёт.

«Меня это интересует в плане того, что когда нас начинают критиковать за наши избирательные кампании: президентскую кампанию, кампанию губернатора и так далее, мне всегда интересно посмотреть, как будут реагировать те же самые критики, когда в той же самой Америке в мусорных контейнерах будут находить почту избирателей, которые отдавали свой голос именно таким образом. Или что они будут говорить, когда будут проходить какие-то массовые протесты и манифестации против итогов голосования. Поэтому для себя это все фиксирую. Но чтобы я интересовался очень-очень живо, то только в плане профессионального интереса. Что касается избирателей в области, то я много встречаюсь с людьми, мне никто ни разу не задал вопрос: "А как там в Америке проходят выборы, как там у них дела?". По большому счёту, это мало кого интересует, если профессионально этим не заниматься. Политологи, люди, кто занимается политикой, наверное, отслеживают. Это все-таки серьезное событие, знаковое. Все страны мира следили за выборами президента Российской Федерации. В марте этого года мы прекрасно знаем, как они реагировали на работу избирательной системы Российской Федерации, сколько недостоверной информации мы получили по этому поводу. Мы относимся с уважением к выбору любой страны, но просто смотрим, как это все происходит, чтобы в дальнейшем, когда нас будут критиковать, мы могли спросить: "А вот в вашей стране происходит каким образом выборы? Вы считаете, это правильно или неправильно?"»

В любой стране мира людей привлекает в выборах как раз свобода этого самого выбора. А ещё «свобода политической конкурентности, честность, открытость выборов и возможность для рядового человека оказать влияние на выборы, понимая что его голос — и есть власть». На эти факты указал Лев Шлосберг* — зампред псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов.

«Какая бы ситуация не была в стране, какие бы цензурные меры не вводились, люди будут смотреть за теми выборами, в которых есть интрига, непредсказуемость, политическая борьба, по сути, свобода. Даже если эти выборы заканчиваются так драматично, как в Венесуэле, жители России смотрят за выборами в Венесуэле, потому что там есть власть, которая хочет остаться властью любой ценой, и там есть оппозиция, которая хочет победить. Высокий интерес к выборам в США показывают две трети избирателей России, потому что результат американских выборов неизвестен до того момента, пока не будут посчитаны голоса избирателей всех 50 штатов и не будут пересчитаны голоса выборщиков, которые решают судьбу президентской должности, и будут смотреть за этим, и будут за кого-то болеть, кого-то будут не любить и критиковать, люди смотрят на то, где есть жизнь, а там, где нет жизни - это людям неинтересно».

В прошлом социолог, руководитель реготделения «Народного фронта» и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко предсказуемыми как раз назвал выборы в Соединённых Штатах. По его словам, для американского истеблишмента интриги в вопросе «кто победит?» не существует. Результат политической элите известен заранее. Поэтому всё то, что показывают мировому сообществу, что пишут по этому поводу в СМИ — лишь призвано создать «впечатление о том, что выборы открытые, прозрачные и демократичные».

«Любая выборная кампания, будь то в твоей стране или за рубежом, зависит от несколько факторов. Фактор номер один – это влияние выборов на внешнюю политическую деятельность государства, где эти выборы происходят. В современной развивающейся обстановке нужно предполагать, что центр внимания смещается на выборы в Соединенных Штатах у граждан Российской Федерации однозначно, я думаю, что и у ряда стран также. И здесь еще имеет следующий фактор, что любая выборная кампания имеет определенные сценарии, имеет определенные пики интереса, которые вызываются событиями в публичной сфере и в масс-медиа. Исходя из последних происходящих событий на политической авансцене американских выборов, конечно же, и нападение на Трампа, и смена лидера избирательной кампании у демократов – это все следствия информационных потоков, которые дополнительно направлены на то, чтобы привлекать интерес».

Желание знать о ходе избирательной кампании не только в нашей стране, но и за границей, делает честь россиянам. И в информационной повестке сейчас фигурируют не только выборы в США, но и в других странах — заверила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона Наталья Исакова. Она добавила, что по большому счёту результаты многих зарубежных выборов 2024 года имеют существенное значение для россиян. И потому она, как и многие жители нашей страны, следит за этим вопросом. Ну а с тем, что зарубежные выборы россиянам интереснее отечественных, Наталья Исакова не согласилась. Это суждение она назвала «частным мнением политологов».

«У нас тоже будет в Единый день голосования много избирательных кампаний, поэтому результаты выборов в США тоже важны, поскольку мы все понимаем, что в настоящей ситуации, когда Запад противостоит нашему государству, и мне кажется все-таки ведущая роль в этом принадлежит Соединенным Штатам Америки, поэтому за результатами, мне кажется, надо смотреть. В этом году в нашем регионе будет ряд муниципальных избирательных кампаний. Они для каждого гражданина, мне кажется, не менее важны, поскольку они наиболее приближены к его месту жительства и тем вещам и мерам, которые принимаются на местах. Тем более в других субъектах Российской Федерации будут избираться главы субъектов. Это тоже очень важно для регионов».

Вместо прямого ответа на вопрос «почему россиянам американские выборы интереснее отечественных?» российский политолог Евгений Минченко предложил поразмыслить над тем, в каких регионах нашей страны сейчас в преддверии Единого дня голосования «складывается жуткая интрига» и «совершенно непонятно, кто победит». А после поделился видением того, как избрание того или иного президента в США повлияет на отношения с нашей страной.

«Ну да, интересуется. Во-первых, потому что это шоу, во-вторых, потому что это единственная сегодня сверхдержава. Было бы странно, если бы не интересовались. Ну как-то повлияет, но очень нелинейно. И людей, которые понимают, как это повлияет, очень немного и у нас, и в Америке. Интересно, и результат неочевиден».

С тезисом «россиянам американские выборы интереснее отечественных» согласились не все наши сегодняшние собеседники. Однако те, кто не стал подвергать его (а вместе с ним и результаты опроса ВЦИОМ) сомнению, нашли для подобной «расстановки сил» сразу несколько причин. В этом списке и элемент шоу, присущий американским выборам; и интрига, которая остаётся до самого последнего обработанного бюллетеня; и яркие дебаты; и возможность проведения широкой общественной дискуссии…

Справедливости ради добавим, сославшись на мнение одного из наших сегодняшних экспертов: точно так же, как россияне сегодня следят за выборами в Америке, в начале года весь мир наблюдал за «президентской гонкой» в нашей стране. 

Светлана Пикалева

Лев Шлосберг* внесён Минюстом в список иностранных агентов 

Теги: #выборы #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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