«Дневной дозор»: почему россиянам американские выборы интереснее отечественных?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему заинтересованности россиян в избирательной кампании на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Не первый год социологи и политологи отмечают повышенный интерес российских граждан к освещению и обсуждению выборов в США. Не секрет, что в наше время информация о президентской гонке в Америке выходит на всех федеральных телеканалах, печатается в крупных газетах, освещается в электронных СМИ. Де-факто конкуренция между Дональдом Трампом и Джо Байденом (и сменившей его Камалой Харрис) всё время находится в центре внимания россиян.
На этом фоне Всероссийский центр исследования общественного мнения даже провёл опрос. Его результаты показали, что избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян. В целом интересуются ею 63% респондентов — активно следят 12% жителей страны, а каждый второй (51% опрошенных) делает это время от времени.
Нужно сказать, что эти результаты заинтересовали политологов. Некоторые из них заговорили о том, что российскому обществу сейчас вообще больше интересны выборы в Америке, нежели в России. Люди якобы живо интересуются и противостоянием американских кандидатов, и их публичными дебатами, и разными политтехнологическими ходами команд, и тем, кто кого из потенциальных президентов США поддерживает. Подобного интереса к российскому выборному процессу, уверяют политологи, среди россиян нет.
И дело здесь, возможно, в некоем кризисе партийно-политической системы в нашей стране. «Выборы у нас предсказуемые, результат заранее понятен», - рассуждают люди. Но только ли в этом ли причина? О том, почему россияне больше следят за выборами за рубежом, сегодня в программе «Дневной дозор».
За выборами в Америке следят жители многих стран, не только россияне — отметил Валерий Гарбузов — историк, политолог, экс-директор Института Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академии наук. По его словам, жители нашей страны проявляют интерес сразу по нескольким причинам: потому, что люди понимают, что сейчас, хотя Китай и составляет конкуренцию Америке, США «удерживает мировое лидерство по целому ряду параметров — и экономических, и геополитических». А ещё, потому что россияне, уверен собеседник, осознают значимость избирательного процесса за границей, где выборы у них не носят характер референдума о доверии.
Есть и другие причины… Интерес объясняется отчасти тем, что в Америке выборам президента сопутствует общественная дискуссия.
Результаты выборов в Америке интересны россиянам, потому что от этого зависит геополитическая ситуация в мире и развитие отношений с нашей страной — согласился экс-руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Илья Стрелков. Он также отметил, что Трамп, например, ближе России. И потому многие сейчас надеются на то, что именно он победит в президентской гонке, как уже делал это однажды. Но даже на фоне сказанного Илья Стрелков не согласился с тем, что россиян американские выборы интересуют больше, чем отечественные.
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов признался, что «по долгу службы» отслеживает информацию, касающуюся выборов в разных странах. На этом фоне он напомнил, что система выборов в Америке совершенно иная. Однако сравнить «отдельные подходы по планированию кампаний и работе с избирателями» всё-таки удаётся. К слову, «высокий и живой интерес» россиян к выборам в США Игорь Сопов подверг сомнению, сославшись на то, что за последнее время не получал ни от кого из окружающих вопросов на этот счёт.
В любой стране мира людей привлекает в выборах как раз свобода этого самого выбора. А ещё «свобода политической конкурентности, честность, открытость выборов и возможность для рядового человека оказать влияние на выборы, понимая что его голос — и есть власть». На эти факты указал Лев Шлосберг* — зампред псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов.
В прошлом социолог, руководитель реготделения «Народного фронта» и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко предсказуемыми как раз назвал выборы в Соединённых Штатах. По его словам, для американского истеблишмента интриги в вопросе «кто победит?» не существует. Результат политической элите известен заранее. Поэтому всё то, что показывают мировому сообществу, что пишут по этому поводу в СМИ — лишь призвано создать «впечатление о том, что выборы открытые, прозрачные и демократичные».
Желание знать о ходе избирательной кампании не только в нашей стране, но и за границей, делает честь россиянам. И в информационной повестке сейчас фигурируют не только выборы в США, но и в других странах — заверила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате региона Наталья Исакова. Она добавила, что по большому счёту результаты многих зарубежных выборов 2024 года имеют существенное значение для россиян. И потому она, как и многие жители нашей страны, следит за этим вопросом. Ну а с тем, что зарубежные выборы россиянам интереснее отечественных, Наталья Исакова не согласилась. Это суждение она назвала «частным мнением политологов».
Вместо прямого ответа на вопрос «почему россиянам американские выборы интереснее отечественных?» российский политолог Евгений Минченко предложил поразмыслить над тем, в каких регионах нашей страны сейчас в преддверии Единого дня голосования «складывается жуткая интрига» и «совершенно непонятно, кто победит». А после поделился видением того, как избрание того или иного президента в США повлияет на отношения с нашей страной.
С тезисом «россиянам американские выборы интереснее отечественных» согласились не все наши сегодняшние собеседники. Однако те, кто не стал подвергать его (а вместе с ним и результаты опроса ВЦИОМ) сомнению, нашли для подобной «расстановки сил» сразу несколько причин. В этом списке и элемент шоу, присущий американским выборам; и интрига, которая остаётся до самого последнего обработанного бюллетеня; и яркие дебаты; и возможность проведения широкой общественной дискуссии…
Справедливости ради добавим, сославшись на мнение одного из наших сегодняшних экспертов: точно так же, как россияне сегодня следят за выборами в Америке, в начале года весь мир наблюдал за «президентской гонкой» в нашей стране.
Светлана Пикалева
Лев Шлосберг* внесён Минюстом в список иностранных агентов