Политика

«Дневной дозор»: провокации и фейки на выборах — неизбежное зло?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему фейков и информационных вбросов во время проведения выборов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На протяжении десятилетий вечными спутниками выборов в стране и в регионе становятся информационные вбросы, провокации и фейки. Их объектами оказываются как представители партии власти, так и оппозиция. Достаётся даже избирательным комиссиям — дезинформация о том, что выборы якобы уже не являются честными, все бюллетени заполнены за нас и хранятся бесконтрольно, в Сети всплывает периодически. Все эти вбросы, само собой, опровергаются.

Впрочем, этим дело, как правило, не заканчивается. Есть мнение, что в предвыборных провокациях активно упражняются все участники политического процесса. Да, уже давно нет тех информационных войн с волнами черного компромата, которые были в конце 90-х — начале 2000-х, но полностью это явление никуда не делось.

И при том, замечают политические обозреватели, и власть, и оппозиция, обвиняют друг друга с одинаковым энтузиазмом. По словам представителей партии власти, главным распространителем фейков и вбросов является оппозиция. По мнению самой оппозиции — занимается этим либо партия власти, либо её наймиты, так называемые партии-спойлеры, которые участвуют в выборах не ради достижения своих политических целей, а для того, чтобы подыгрывать партии власти.

Не обошлась без взаимных упрёков и эта избирательная кампания в Псковской области. Председатель облизбиркома в ходе недавнего круглого стола, например, уличил партию «Яблоко» в распространении дезинформации об избирательной комиссии и её работе. Представители партии «Яблоко» с этим утверждением не согласились. Попытались объяснить, что лишь выражают опасения по поводу того, как проходит трёхдневное голосование... И такой вот «пинг-понг» взаимных обвинений наблюдается из кампании в кампанию.

В прошлом предпринимались попытки заключения предвыборных соглашений о недопущении подобных действий, соглашений против чёрного пиара. Но в большинстве случаев коммунисты и партия «Яблоко» никаких соглашений не подписывают и в подобные договорённости с партией власти не верят.

Так возможно ли избежать провокаций и дезинформации на выборах? Являются ли эти информационные вбросы неотъемлемой частью политпроцесса и потому бороться с ними бессмысленно? Или же делать это всё-таки нужно? Ответы на эти вопросы сегодня в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, говоря о дезинформации, касающейся выборов, отметил, например, что в «печатном материале партии "Яблоко" есть лживая информация». А затем заострил внимание на том, что «определённые партии», которые в своей деятельности используют материалы, направленные на дискредитацию избирательной системы Российской Федерации и избирательной системы Псковской области в частности, «есть из года в год». Ответ им, заверил Игорь Сопов, всегда дают жёсткий.

«Заранее обвинять избирательную систему в том, что выборы проходят нелегитимно - это уловка политтехнологов этой партии. Значит, эти партии не рассчитывают на победу, эти партии расходуют бюджет, который им выделяется на выборы, нецелесообразно, а может быть его просто воруют. А потом оправдываются перед своими избирателями, что они не победили, потому что избирательная система "украла" в кавычках их голоса. Поэтому здесь мы всегда отвечаем нашим избирателям, что вся процедура проведения дней голосования - прозрачная, легитимная, и на любом этапе можно всегда проверить, что происходит на избирательном участке или что происходит в помещении для голосования. Здесь мы будем жестко отвечать каждому такому обвинению в том, что выбор проходит нелегитимно. В частности, речь шла о материале, который был опубликован в агитационно-печатном материале одного из кандидатов по городу Гдову от партии "Яблоко", где было указано, что в период дней голосования на избирательных участках не ведется видеонаблюдение ночью, а оно ведется в ТИК Гдовского района, и все территориальные избирательные комиссии приняли постановление о том, что у нас осуществляется видеонаблюдение все три дня. И все бюллетени, которые находятся на избирательных участках в это время, хранятся в специализированных сейф-пакетах, которые имеют уникальный идентификационный номер, который можно всегда записать или сфотографировать. На этих пакетах всегда расписываются председатель комиссии, члены комиссии, могут расписаться наблюдатели. Сам пакет хранится в металлическом ящике, который на ночь закрывается и опломбируется, пломбы не срываются. Это все находится под видеокамерами, и там же полицейский наблюдает ночью за тем, что происходит на избирательном участке. Поэтому когда нас обвиняют в том, что в бюллетене может случиться все, что угодно, это домыслы, это ложь людей, которые заранее готовят политические акции, ни в коем случае не связанные с избирательной системой, потому что им важнее политические заявления, нежели сама история победы их кандидатов, победы их партии».

Бороться с подобными выпадами следует при помощи широкой разъяснительной работы — отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области. Игорь Сопов рассказал также, что на Общественном совете на прошлой неделе он, например, предложил представителям «Яблока» лично распечатать сейф-пакет и убедиться в том, что сделать это, не сорвав пломбы, невозможно. Однако партия, по словам собеседника, отказалась и покинула заседание.

Руководитель аппарата Псковского «Яблока» Яна Иванова, которая присутствовала на Общественном совете при Избирательной комиссии Псковской области, в свою очередь отметила, что в прошлые годы партия сталкивалась, например, с фальшивыми газетами, изданными от имени «Яблока». Эти лживые материалы ставили перед собой цель дискредитировать кандидатов. Однако кто за этим стоял, не удалось установить до сих пор. Много было в прошлом и других провокаций. В этом же году ситуация, с одной стороны, выглядит более спокойной. Но с другой стороны...

«Наши конкуренты ведут себя корректно, по крайней мере, на данный момент. Они заняты своими избирательными кампаниями, как и должно быть. А рефери, Избирательная комиссия Псковской области, ведет себя очень странно. Тот институт, который должен быть над схваткой, вместо этого атакует, готовит перфомансы для того, чтобы конкретную партию дискредитировать в глазах общества. А если говорить о выборах этого года и конкретно о последнем нашем общении с избиркомом, достаточно почитать релизы по итогам дискуссионной площадки. Аргументами сторона, которая на нас нападает, не владеет, либо подает их очень однобоко. Высказаться не дает, приходится это право себе брать силой, фактически повышать голос, чтобы тебе дали высказаться. Вот на данный момент история такая. Только представитель облизбиркома сейчас занимается, по нашей оценке, провокациями».

«Партии власти нет никакого смысла генерировать фейки о выборах, они, в моём представлении, и так эти выборы достаточно серьёзно контролируют, используя свой административный ресурс», - отметил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. А вот системная оппозиция, да, критикует. Но лишь в тех моментах, где видит проблемы. Как-никак вбросы в наше время сделать очень сложно, уверен Антон Минаков, - в Интернете всё легко проверяется. Впрочем, несистемная оппозиция всё-таки эти попытки предпринимает.

«Кто, на мой взгляд, действительно занимается вбросами фейковой информации, так это несистемная оппозиция, которая в большей своей степени финансируется из-за рубежа, которая выставляет своих кандидатов, и кандидатов не регистрируют на выборах по тем или иным причинам, как правило, из-за ошибок в документах. А вот этим людям, да, безусловно, выгодно генерировать фейки на выборах. Также не будем забывать, что начиная с 2022 года, определенная часть наших с вами сограждан, жители Псковской области, мигрировали в страны Прибалтики, где начали достаточно активно вести антироссийскую деятельность: создают Telegram-каналы, выступают на радио, создают определенные сайты, которые делаются только с целью того, чтобы скомпрометировать избирательную систему России. Я считаю, что на 100% победить дезинформацию, фейковые новости в принципе невозможно, пока у наших граждан есть свободный доступ в интернет, есть свободный доступ к информационным сайтам, к различным мессенджерам, в том числе и Telegram-каналам, безусловно, на 100% победить проблему фейков нельзя, но здесь нужно просто работать с гражданами, объяснять, где правда, где ложь, и желательно все-таки воспитывать в нашем обществе некую самосознательность, и люди бы сами понимали, читая новость, задумывались бы, правда это или нет, обращались бы к первоисточникам, пытались выяснить, откуда эта информация, а не просто слепо верили всему, что пишут всякие сомнительные источники».

Провокация и фейки о выборах были и до появления Интернета — не согласился руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он напомнил, что раньше их печатали в газетах, а механика опровержения ложной информации была куда более сложной. Так что в нынешних условиях победить ложь об избирательном процессе можно. Ну а на вопрос «кто сейчас генерирует фейки о выборах?» Андрей Маковский ответил так...

«Бывает, что это генерируют иностранные агенты, которые хотят дискредитировать нашу систему. Бывает, что это сами кандидаты или партии, чтобы привлечь внимание избирателей. Поэтому здесь разные бывают истории. В последнее время, конечно же, западные агенты, западное влияние и вообще западные агенты в основном делают. Добро всегда побеждает зло. В России есть отличная система, система Центров управления регионами, и в целом система СМИ. Во-первых, ложь надо вывести быстро, то есть на чистую воду, и потом рассказать правду. Бороться нужно, можно, и я думаю, что для этого у нас есть все ресурсы. А будут ли они? 100% будут, они есть всегда. Это информационная война, это бизнес, это часть нашей жизни в конце концов»

Фейки о выборах были, есть и будут — такой вывод сделал Андрей Маковский. Тем временем первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко с этим не согласился. «Не приходилось, чтобы какая-то ложь о выборах была. Были, конечно, вопросы, о качестве документов, но чтобы ложь...» - констатировал собеседник. А затем добавил, что если подобное и происходит, то чаще всего от недопонимания.

«Бывают нарушения, когда уже в ходе выборов какие-то наблюдатели замечают, когда оформляют документы, что какая-то ложь. Может быть неправильно поняли. Я, когда был круглый стол на ПЛН, сказал, что в прошлом году были выборы в восьми муниципальных округах новообразованных. И в этих восьми муниципальных округах КПРФ получила 12% от числа выделенных мандатов. То есть мы уже по этим восьми кругам проходим муниципальный фильтр. А меня не так поняли, уже подали там информацию, что Алексеенко заявил, что уже КПРФ в настоящий момент может пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора. Я такого не говорил. Просто бывает такое, что не так поняли, неправильно. Сейчас видите, обстановка такая напряженная в целом в обществе. Законы жесткие, за эти фейки можно получить кое-что. Надо осторожнее, в соцсетях проверять информацию, лишнего не болтать и не писать».

Смотрите также Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра

Избирателей Псковской области председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак назвал грамотными. А затем призвал следовать примеру большинства и «игнорировать фейки и вбросы о выборах». Тем более, что после 2017 года, когда наблюдались сложные выборы с большим количеством провокаций, выпущенной нелегальной литературы, порочащей кандидатов, обстановка в этом вопросе улучшилась.

«Кандидаты стали относиться друг к другу с уважением и не опускаются до уровня каких-то перепалок, до уровня "жёлтой прессы", нелегалов, которые порочат честь и достоинство других кандидатов. Однако всё-таки есть представители, я уже не буду называть эту партию, я думаю, все догадаются, маленькая партия, которая считает себя оппозиционной, а вот эти товарищи способны на какие-то такие грязные вещички. А в целом на сегодняшний день власти это не нужно. Я не думаю, что сейчас на этих выборах какие-то будут обширные фейки, где-то, может, местечковые, вот в Гдове, допустим, там что-то может быть, там "Яблоко" что-нибудь такое придумает. А так нет, уже не то время, и это приятно. Это приятно отметить, что вот с таким вот уважением мы сейчас работаем».

Можно ли положить конец предвыборным провокациям и дезинформации о ходе выборов? Универсального ответа на этот вопрос наши сегодняшние собеседники не дают. Одни из них уверены, что с фейками нужно бороться обязательно, и тогда рано или поздно это явление удастся полностью изжить. Другие настаивают на том, что провокации следует просто игнорировать, а правдивую информацию добывать из проверенных официальных источников, а не из анонимных Telegram-каналов.

Светлана Пикалева