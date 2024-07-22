Политика

Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сомневается в мнении псковских коммунистов об отсутствии необходимости принимать участие в муниципальных выборах в связи с достаточным представительством КПРФ в районах. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Первый секретарь реготделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал мнение, что отделению партии хватает депутатов для прохождения муниципального фильтра для участия в выборах губернатора. Однако Игорь Сопов не совсем согласен с таким высказыванием.

«На момент, когда в 2023 году выбирали губернатора, у них до минимума - 110 голосов, не хватало 26 депутатов. Где они набрали еще этих депутатов, мы, если честно, не очень понимаем», - сказал председатель облизбиркома.

Также он отметил, что для прохождения так называемого муниципального фильтра для участия в выборах губернатора необходимо наличие глав районов, у КПРФ по состоянию на 2023 год глав не было.