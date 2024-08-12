Политика

Рейтингомер: штраф для кандидата, кусачая собака и самая красивая миссис

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Никто

Самую низкую оценку -5 сегодня, впервые за продолжительный срок, не ставим никому. Объяснение тут в том, что лето на дворе, время традиционного затишья, парламентских каникул и чиновничьих отпусков - так что никто не накосячил по-крупному, на самый большой минус.

-4 Евгений Васильев

Минус четыре схлопотал кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгений Васильев. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконную агитацию - выразилось это в размещении в его агитматериале фотографии самого кандидата в возрасте 17 лет, что нарушает избирательное законодательство - нельзя публиковать снимки несовершеннолетних. Господин Васильев вину не признал - говорит, год в газете указан ошибочно: фото 1986-го, и ему там 19. Так или иначе наказали - к тому же яблочник подвергся жесткой атаке в телеграм-каналах.

-3 Наталия Соколова

Минус три ставим уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Как это ни печально, в региональной столице произошел очередной трагический случай - пятилетний ребенок погиб при падении из окна девятиэтажного дома на улице Юбилейной. Увы, случай далеко не первый. Несмотря на это, остается непонятно, что конкретно делают ответственные лица, в том числе детский омбудсмен, чтобы такие трагедии не повторялись.

-2 Вера Кондратьева

Минус два улетает в Пыталовский муниципальный округ его главе Вере Кондратьевой. С возглавляемой ею администрации взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей в интересах 9-летней девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. ЧП произошло в поселке Белорусский в январе этого года, в результате ребенку были причинены телесные повреждения.

-1 Александр Ножка

Минус один получает секретарь обкома КПРФ, руководитель регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка. Причина в том, что в газете коммунистов «Псковский рубеж» в информационном блоке с обращением товарища Ножки с просьбой помочь в финансировании памятника «Детям войны» содержится ошибка. Зюгановцы крупно пишут «благотварительная» через А - как будто проверочное слово здесь не «творить», а «твари».

0 Александр Робин

Нейтральную оценку 0 получает псковский шоумен и организатор массовых мероприятий Александр Робин. Начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области станет директором ТКД. Конкурс на замещение должности уже состоялся, в нем принимали участие два кандидата.

+1 Лев Шлосберг*

Плюс один ставим замруководителя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, ранее внесенному Министерством юстиции в реестр иностранных агентов. В этот раз отмечаем его публичное высказывание, которое посчитали патриотичным и правильным даже многие недоброжелатели яблочника. На фоне откровенно злорадных комментариев критиков режима из числа эмигрантов по поводу событий в Курской области Шлосберг* высказался в том смысле, что любой, кто радуется захвату российских территорий и убийству российских граждан, не должен больше считать себя российским политиком.

+2 Марина Кулакова

Оценкой плюс два впервые отмечаем директора Археологического центра Псковской области Марину Кулакову. Мало того, что псковские археологи продолжают регулярно удивлять нас интересными находками и результатами своей работы, так еще на неделе они отмечали свой профессиональный праздник. В связи с чем руководитель регионального Археологического центра находилась в центре внимания.

+3 Кристина Ларченко

Строчкой выше, на +3, расположилась еще одна дебютантка нашего рейтинга. Псковичка Кристина Ларченко вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России и стала обладательницей титула «Миссис Россия-2024 гран-при». Финал национального конкурса красоты прошел в Москве. При всей условности подобных конкурсов отметим, что для многих победительниц такой успех становился трамплином в карьере, некоторые из них пошли в общественно-политическую жизнь. Так что интересно будет посмотреть, не захотят ли псковские партийные лидеры украсить ряды своих кандидатов на выборах «Миссис России».

+4 Николай Козловский

Плюс четыре получает глава города Великие Луки Николай Козловский. Отмечаем участие муниципального руководителя в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», организованной «Единой Россией», и необыкновенно трогательное видео с благодарной девочкой - будущей первоклассницей, мечтавшей о красивом ранце. Николай Козловский вручил ребенку яркий портфель со всем необходимым для учебы. Семилетняя Елизавета по-детски непосредственно поблагодарила главу южной столицы за подарок.

+5 Антон Дымов

Максимально высокую оценку +5 ставим гендиректору компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антону Дымову за темпы работ по газификации области. На неделе он встретился с губернатором Михаилом Ведерников и услышал от него слова благодарности. За полгода подключений проведено больше, чем за весь 2023-й, при прежнем руководстве. Если до Нового года было задействовано порядка 79 бригад, то сейчас 126. Также проведены работы по оптимизации процесса: услугу теперь выполняют комплексно - доводят газ до границ участков, строят необходимые сети в границах участков и подключают к газу сами домовладения.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, администрация города Великие Луки, администрация Пыталовского муниципального округа, областное отделение КПРФ, региональное отделение партии «Яблоко», дирекция фестиваля красоты «Миссис Псков»

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов