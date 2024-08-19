Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов

Сотрудники избирательной системы в Псковской области начали информировать избирателей о предстоящих выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
С 24 августа в 11 муниципалитетах Псковской области стартовал поквартирный (подомовой) обход избирателей. Члены комиссии расскажут о датах, времени и способах голосования.
Добавим, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.