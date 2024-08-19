Политика

Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов

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Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ

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Добавим, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.

С 24 августа в 11 муниципалитетах Псковской области стартовал поквартирный (подомовой) обход избирателей. Члены комиссии расскажут о датах, времени и способах голосования.

Сотрудники избирательной системы в Псковской области начали информировать избирателей о предстоящих выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В опросе приняло участие 196 человек

В опросе приняло участие 196 человек

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Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов

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