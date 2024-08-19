Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ

2 197 избирателей в Псковской области зарегистрировались на дистанционное электронное голосование по состоянию на 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, чтобы на сентябрьских выборах проголосовать за своего кандидата онлайн, не выходя из дома или офиса, необходимо заблаговременно подать заявление на портале gosuslugi.ru.
Чтобы подать заявление и принять участие в голосовании, требуется выполнение следующих условий:
Справки по телефону: 8 (800) 222-46-60.
Добавим, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.