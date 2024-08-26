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Рейтингомер: банкротство, отставка из-за утраты доверия и прочие неприятности

26.08.2024 17:06|ПсковКомментариев: 0

Бонжур, месье и мадам! Приветствуем вас сегодня по-французски, отдавая должное тому факту, что главное мировое событие недели произошло на берегах Сены. В Париже задержан предприниматель и программист, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Новость во всех отношениях грустная: вот вам и свобода слова, не говоря уже про то, что самому Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

 

На этом фоне неприятности псковских политиков, общественников и прочих публичных кажутся не более чем мелкой неприятностью. Впрочем, наш обозреватель Господин Рейтингомер за годы наблюдений научился даже в условиях неочевидности четко определять, кто больше потерял, кто меньше, а кто набрал очки. И вот его сегодняшние оценки по пятибалльной шкале.

Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Рагим Алимов

Самую низкую оценку -5 схлопотал теперь уже бывший чиновник из Плюсского района Рагим Алимов. По требованию прокуратуры его уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Экс-глава Лядской волости не урегулировал конфликт интересов: им было заключено 12 договоров без проведения конкурсных процедур с юридическим лицом, учредителем которого является его сын.

Суд удовлетворил требования ока государева. Как говорят те же французы, се ля ви - кто совершил ошибку, сам испытывает последствия.

-4 Кирилл Неретин

Минус четыре получает гендиректор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Его могут признать банкротом, уже введена соответствующая процедура. В случае ее завершения топ-менеджер будет должен покинуть руководящий пост и не сможет занимать его три года.

В пресс-службе «Титан-Полимера» уточняют, что дело не связано с деятельностью Неретина в качестве руководителя предприятия. Претензии к нему возникли до назначения на должность директора завода и относятся к частной жизни бизнесмена, который планирует обжаловать решение о введении процедуры банкротства.

-3 Валерий Зайцев

Минус три ставим главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву.

Как намедни возвестили СМИ и социальные сети, в Печорах несколько недель не могут прочистить канализационные колодцы из-за огромного количества мусора.

Местные жители жаловались на крайне неприятный запах и заключали, что никто ничего не делает, а чиновники отчитывались о преодолении проблемы и просили народ набраться терпения, пока она не будет решена.

-2 Олег Майоров

«Опять двойка» в дневнике главы Невельского муниципального округа Олега Майорова.

Возглавляемую им администрацию по суду обязали обеспечить жильем инвалида.

Местный житель состоит на учете нуждающихся аж с 2017 года, однако жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке он до сих пор не обеспечен. Теперь властям муниципального округа придется решать проблемный вопрос, несмотря на все имеющиеся объективные трудности.

-1 Ирина Федорова

Минус один получает директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Ошибкам на страницах средств массовой информации, входящих в эту госструктуру, нет конца и краю.

На днях подопечные госпожи Федоровой ввели в календарь новую дату «32 августа». После чего «омолодили» Псковскую область - написали, что ей исполняется... 8 лет.

Из-за своих нескончаемых ляпов и косяков госмедиахолдинг подвергается в соцсетях постоянному троллингу из серии «Это было бы так смешно, если бы не было так грустно».

0 Андрей Мошков

Нейтральную оценку 0 ставим прокурору области Андрею Мошкову. Наблюдатели оказались не в силах однозначно определить, с каким знаком оценивать итоги приезда в Псков заместителя Генпрокурора Алексея Захарова. Ибо, с одной стороны, большой московский начальник похвалил: дескать, деятельность прокуроров в Псковской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе.

С другой стороны, заявил о необходимости усилить надзорные позиции прокуратуры по ряду направлений - от ЖКХ до борьбы с преступностью.

Теперь областной прокуратуре предстоит выполнить комплекс мер, направленных, выражаясь сухим языком документа, «на повышение эффективности прокурорского надзора».

+1 Алексей Севастьянов, Игорь Сиротин

Плюс один получают сразу двое известных артистов на псковской политической сцене - и оба за продолжение актерской карьеры.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов снялся в историко-приключенческом сериале «Царь ночи» режиссера Дмитрия Месхиева. В фильме заняты Владимир Вдовиченков, Елизавета Боярская, артисты Псковского театра драмы.

Тем временем экс-руководитель регионального исполкома «Единой России», бывший замглавы Пскова Игорь Сиротин поучаствовал в съемках многосерийного фильма «Казачок-2», производством которого занимается компания Сергея Светлакова.

+2 Дмитрий Михайлов

Плюс два заработал секретарь псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов.

После продолжительной паузы коммунист проявил активность и продемонстрировал яркую форму привлечения внимания к себе и партии.

Сначала он провел автопробег, а потом, информируя об акции в соцсетях, жестко наехал на областные власти. То есть вновь предстал в образе борца-рубаки, а не конформиста, как не раз бывало в последнее время. Видимо, что-то не срослось с его трудоустройством в «Моглино», куда коммунист просился при невыключенном микрофоне в областном Собрании.

+3 Митрополит Матфей

Строчкой выше, на +3, расположился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Отмечаем активность нового Владыки.

Помимо проведения мероприятий в рамках деятельности в РПЦ, он побывал в Гдове и принял участие во встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с местными жителями. Из-за присутствия митрополита у этого мероприятия в районе, где совсем скоро пройдут выборы, был особый формат - ибо говорил пастырь, естественно, не о политике или решении бытовых проблем, а о жизненных приоритетах.

На фото: митрополит Матфей и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на Августовском педсовете. 

+4 Светлана Мельникова

Плюс четыре получает директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Естественно, за проведение одного из самых ярких событий этого лета - десятого, юбилейного, исторического праздника «Воевода Шуйский».

Совместно с партнерами из регионального отделения Российского военно-исторического общества и городского молодежного центра музейщики напомнили псковичам и гостям областного центра о подвиге защитников города от Стефана Батория.

В этом году праздник прошел особенно масштабно. Окунуться в атмосферу XVI века пришли более 700 человек.

+5 Николай Козловский

Максимально высокую оценку +5 заслужил глава Великих Лук Николай Козловский.

Он удостоен звания «Почетный гражданин города Великие Луки» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие южной столицы региона.

Кандидатуру градоначальника выдвинул ряд общественных организаций, в поддержку высказались сотни великолучан. Решение о присвоении звания приняли депутаты гордумы. В дни главного городского праздника главе вручили нагрудный знак и удостоверение. Отметим, что столь же высоко были оценены и заслуги епископа Великолукского и Невельского Сергия, ему также присвоено звание почетного гражданина.

Всё прозвучавшее здесь является субъективным мнением Господина Рейтингомера. Оревуар! До рандеву через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, прокуратуры Псковской области, администрации города Великие Луки, областного отделения КПРФ, завода «Титан-Полимер», социальные сети

Источник: Псковская Лента Новостей
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