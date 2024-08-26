Политика

Александр Козловский: Район после проведения муниципальной реформы ничего не теряет

Районы ничего не теряют от прохождения через муниципальную реформу. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хотел бы сказать, что район после проведения муниципальной реформы ничего не теряет, это в первую очередь. Вы знаете, зачастую в последних кампаниях мы испытывали сложности с поиском волостных депутатов. Это действительно была проблема. По сути дела, в некоторых областях мы просто уговаривали туда наших коллег идти либо повторно, либо вновь участвовать в этих выборах. Эта ситуация достаточно сложная. От перехода на такую окружную систему район, по сути дела, ничего не теряет», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что районы, которые уже прошли через муниципальную реформу, спокойно работают и реализуют национальные проекты.

«Мне кажется, опасений не должно быть ни у кого. Население у нас не такое большое в районах, поэтому в принципе до каждого можно дотянуться и ознакомиться с теми проблемами, с которыми они сталкиваются. Поэтому исполнительная власть, главы районов, депутаты районного законодательного Собрания способны со всеми пообщаться. Никто ничего не теряет. Можно посмотреть, как живут другие районы, которые уже как не первый год как прошли реформу. Некоторые все-таки партии используют это для себя, рассказывая о каких-то мнимых опасностях. У этих партий была возможность управлять районами до недавнего времени. Ну что они, каких они положительных результатов добились? Что они там сдвинули, кроме бесконечных попыток перекладывать с себя ответственность на региональные власти? Национальные проекты там практически все остановились, дороги не ремонтировали, все начало приходить в упадок. И никто там не хотел работать с региональной властью. Страдали, в первую очередь, жители», – добавил парламентарий.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.