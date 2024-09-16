Игорь Сопов: Общественные наблюдатели — самые компетентные

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В опросе приняло участие 59 человек

В опросе приняло участие 59 человек

Мне все равно.

Не вижу смысла в велодорожках. Раньше как-то и без них справлялись.

Нужна не только разметка, но и культура. Объясните пешеходам, что велодорожки не для них.

Инфраструктура сносная, а вот соблюдение правил велосипедистами явно хромает.

Велодорожки появляются, но их исполнение и расположение оставляют желать лучшего.

Отлично, с каждым годом ездить на велосипеде в Пскове все удобнее.

Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?

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