Игорь Сопов: Общественные наблюдатели — самые компетентные

Общественная палата Псковской области подготавливает компетентных наблюдателей. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пленарном заседании Общественной палаты Псковской области по итогам выборов и общественного наблюдения 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Я считаю, что выборы прошли на “отлично”, потому что отсутствие жалоб - это наивысшая оценка и заслуга избирательной системы», - сказал Игорь Сопов.
Председатель облизбиркома напомнил, что на всех 111 участках присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Псковской области
«Это самые компетентные наблюдатели, потому что они все, прошли обучение под эгидой избирательных комиссий Псковской области. Это люди, которые знают, понимают, на что надо смотреть и куда нужно обращать внимание», - подытожил Игорь Сопов.