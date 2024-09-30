Политика

Делегат из Пскова принял участие в учредительном съезде партии любителей пива

В субботу, 5 октября, в Москве состоялся учредительный съезд партии любителей пива, участие в котором приняли более ста делегатов из 50 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе создаваемой партии.

Фото здесь и далее: Партия любителей пива

На съезде были избраны руководящие органы: председателем стал предприниматель и общественный деятель Сергей Гришин, а пост генерального секретаря занял известный политолог Константин Калачев.

Также на съезде были приняты программа партии и ее устав, а также одобрено создание 50 региональных отделений. По словам организаторов, партия будет активно готовиться к региональным выборам в 2025 году и выборам в Госдуму в 2026 году.

Псковскую область на съезде представлял Сергей Яковенко, который рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о своих планах по развитию регионального отделения партии. Яковенко, ранее занимавшийся предпринимательством и ныне работающий в статусе самозанятого, отправился на съезд вместе с сыном. В ближайшее время он намерен, совместно с полковником в отставке Алексеем Куликовым, увеличить число членов партии в Пскове.

Напомним, что Партия любителей пива уже существовала в России в 1994-1998 годах и принимала участие в выборах в Госдуму.