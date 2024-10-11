Политика

В России предложили ввести повсеместный императивный мандат

Ввести повсеместный императивный мандат предложили в Государственной Думе. С соответствующей инициативой выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Как следует из пояснительной записки к законопроекту, документ разработан «с целью повышения роли партий в политической жизни общества».

Если депутат любого уровня, избранный по спискам партии, из нее исключается, он должен сразу терять статус, предлагают эсеры. В качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, заксобрания субъекта РФ и представительного органа местного самоуправления достаточно «принятия решения о выходе или исключении из политической партии, в составе списка кандидатов которой он был допущен к распределению депутатских мандатов», передает «Независимая газета».

Напомним, императивный мандат - это ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван. Ранее за введение императивного мандата, в том числе для депутатов-одномандатников, выступал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Также подобные законопроекты появлялись от имени отдельных депутатов из КПРФ, последний из них был внесен уже в нынешнем году.