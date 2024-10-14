Политика

Виктор Остренко: Наталья Мельникова добросовестно выполняет все порученные ей задачи

Управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области, новый сенатор от Псковской области Наталья Мельникова зарекомендовала себя как человек с глубоким пониманием вопросов государственного управления, который добросовестно выполняет все порученные ей задачи, имеет большой опыт работы с людьми и реализации наказов избирателей. Такое мнение выразил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко на внеочередной сессии регионального парламента 15 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Остренко отметил, что Наталья Мельникова вместе с ним представляла «Единую Россию» на выборах в округ №10 и проявила себя как ответственный и опытный политик.

«Я посмотрел, как она работает с людьми, как она выполняет свои депутатские полномочия, как отрабатывает наказы. И что немаловажно, всегда в такой работе важно, как ты чувствуешь работу в команде», - отметил Виктор Остренко.

Он подчеркнул, что Наталья Мельникова зарекомендовала себя как человек с глубоким пониманием вопросов государственного управления, который добросовестно выполняет все порученные ей задачи, имеет большой опыт работы с людьми и реализации наказов избирателей.

«Командный человек с опытом, знанием, который преодолевал достаточно серьезные преграды, которые связаны с вопросами государственного управления, с достоинством держала удар. И в этих вопросах она очень ответственно подходит к выполнению всех порученных ей заданий и полномочий», - заключил Виктор Остренко.

Напомним, что Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования.