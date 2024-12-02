Политика

Андрей Козлов: В системе управления должен быть единый лидер

В системе управления должен быть единый лидер, чтобы избежать внутренних конфликтов и обеспечить чёткое распределение ответственности. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Я всегда говорил, что руководитель должен быть один. Лучше один ошибётся два раза, чем каждый по одному. Ошибки неизбежны, но когда у вас один лидер, ответственность становится яснее, и вопросы решаются быстрее», - подчеркнул Андрей Козлов.

По мнению депутата, единоначалие предпочтительнее системы с разделением полномочий между главой города и главой администрации.

«Когда есть один человек, отвечающий за всё, легче понять, куда обращаться, и проще контролировать работу. Нам, депутатам, не приходится разбираться, кто за что отвечает, а жителям проще понять, кто несёт ответственность за те или иные решения», - пояснил Андрей Козлов.

Парламентарий также отметил, что переход на одноглавую модель управления позволит оперативно реагировать на изменения и проблемы.

«Если руководитель не справляется, его можно быстро заменить. Это лучше, чем наблюдать, как человек, который не справляется с управлением, занимает пост на протяжении пяти лет», - пояснил депутат.

Двуглавая модель управления на сегодняшний день в Псковской области сохраняется в Великих Луках. Андрей Козлов подчеркнул, что жителям Великих Лук с приходом одноглавой модели управления будет проще ориентироваться в том, куда обращаться.

«При одноглавой системе горожане получают чёткого лидера, которого можно спросить за любые действия. Это ускоряет принятие решений и способствует развитию территории», - заключил Андрей Козлов.

Напомним, на внеочередной сессии областного Собрания был уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».

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Ранее в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала здесь почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

В Великих Луках действует двуглавая модель управления. Главой Великих Лук является Николай Козловский, городскую администрацию возглавляет Андрей Беляев.